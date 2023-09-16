«النيل للطيران» تفتتح خطا جديدا بين القاهرة وألمانيا أكتوبر المقبل

حصلت شركة النيل للطيران، على موافقة سلطة الطيران المدني لتسيير خط جديد مباشر بين القاهرة ومدينة “كولونيا-بون”بألمانيا وذلك اعتبارا من أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك في إطار خطتها التوسعية وزيادة شبكتها الجوية، والتعاون والتنسيق والدعم المستمر بين وزارة الطيران المدني وشركات الطيران المصرية الخاصة.

وتعتزم الشركة تسيير الخط الجديد بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأحد والثلاثاء صيفاً، ويومي الأحد والخميس شتاء.

وتعتبر مدينة كولونيا-بون بوابة مهمة إلى أوروبا ووجهاتها المتنوعة المتصلة بمصر والشرق الأوسط وتركيا وستوكهولم، مما يسهل زيادة حركة السفر الجوي بين هذه الدول ويعزز التبادل السياحي والثقافي والتجاري بين البلدان.

وقال محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن النيل للطيران تعمل على توفير جميع الحلول المتاحة لإرضاء عملائها وتقديم خدمات متميزة.