النيل للطيران تستهدف جلب 2 مليون مسافر مع نهاية 2018

دعاء محمود ومحمد فتحىقال أحمد على الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، إن شركته حققت نمو بنسبة 32% حتي شهر أغسطس الماضي للعام الجاري مقارنة بعام 2016، معلنا عن استهدافه جلب نحو 2 مليون مسافر مع نهاية 2018.و خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن آخر المستجدات، أوضح على أن

دعاء محمود ومحمد فتحى

قال أحمد على الرئيس التنفيذى لشركة النيل للطيران، إن شركته حققت نمو بنسبة 32% حتي شهر أغسطس الماضي للعام الجاري مقارنة بعام 2016، معلنا عن استهدافه جلب نحو 2 مليون مسافر مع نهاية 2018.

و خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ للإعلان عن آخر المستجدات، أوضح على أن شركته قررت الترويج للفرص الاستثمارية فى مصر تحت شعار “استثمر فى مصر.. استثمر فى النيل للطيران”.

وأشار إلى أن هذا الشعار وضعته الشركة على الطائرة الجديدة التى تم ضمها لأسطولها الجوى من طراز ايرباص 321 والتي انطلقت أولى رحلاتها اليوم من مدينة القاهرة إلى شرم الشيخ.

وقال إن شركته تبنت مبادرة لتشجيع الاستثمار في مصر من خلال وضع هذا الشعار والذي تكلف 300 ألف دولار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن السوق السعودي يستحوذعلي 40% من حجم التشغيل للشركة

وأوضح أن النيل للطيران تطلق أكثر من 500 رحلة شهريا، متابعا أنه لا يبحث عن اقتحام الأسواق التقليدية وإنما الجديدة لدعم الاقتصاد المصري

