«النيل للطرق والكباري» تنتهي من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بـ«سفاجا» خلال أيام

علمت «المال» أن شركة النيل العامة للطرق والكباري- التابعة للشركة القابضة للطرق بوزارة النقل- بصدد الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 65 مترًا، وعمق 10 أمتار بميناء سفاجا، خلال سبتمبر الحالي، بجانب تدشين ثلاثة مبانٍ للفحص الجمركي المشترك.

قال مصدر بالميناء إن الشركة بصدد الانتهاء من الرفع المساحي وعمل الجسّات لإنشاء رصيف الصيادين، تمهيدًا لأعمال البناء والإنشاءات الخاصة، بوحدات الصيد وبناء ظهير خدمي للرصيف.

يُذكر أن هيئة موانئ البحر الأحمر تقوم بإنشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا على مساحة 860 ألف م2 تقريبًا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 مترًا، إذ تسهم فى استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويًّا تصل إلى 3 ملايين حاوية.

وأوضح المصدر أن «النيل العامة» ستنتهى من عمل جسات التربة وقياس الأعماق الخاصة بتنفيذ مشروع امتداد ميناء بورتوفيق الجديد بالسويس، قبل نهاية الشهر الحالي.

ويستهدف المشروع بناء الأرصفة الجديدة، وتعميق وتكريك ظهير الميناء الأساسى لإنشاء رصيف جديد جنوب الميناء بطول 400 متر، وآخر شمالى بطول 1200 متر، وعمق يصل إلى 17 مترًا.

وأضاف أن المشروع يستهدف استقبال أجيال حديثة من السفن ذات الحمولات الكبيرة، ضمن مخططات تطوير الميناء ذى الأهمية الخاصة، نظرًا لموقعه الجغرافي على مدخل قناة السويس الجنوبي.