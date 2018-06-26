«النيل للطرق» تكلف مكتبا استشاريا بالترويج لأراضيها

مدحت إسماعيل:كلفت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، لترويج قطعتى أرضى بمساحة 76 ألف متر، الأولى بواقع 60 ألف متر مربع، فى منطقة الهايكستب، والثانية فى منطقة النزهة بالاسكندرية بمساحة

مدحت إسماعيل:

كلفت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، أحد المكاتب الاستشارية الكبرى، لترويج قطعتى أرضى بمساحة 76 ألف متر، الأولى بواقع 60 ألف متر مربع، فى منطقة الهايكستب، والثانية فى منطقة النزهة بالاسكندرية بمساحة 16 ألف متر مسطح، على الشركات المحلية والعالمية، لاستغلالها وفقاً لآلية شراكة مناسبة بين الطرفين، بحسب تصريحات المهندس على عياد رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضح عياد أن أرض «الهايكستب»، متوقع أن يتم استغلالها فى منطقة لوجيستية، لإنشاء عدد من المخازن والثلاجات كونها قريبة من مطار القاهرة، ومن المحاور المرورية الرابطة بين من محافظات الوجهين البحرى والقبلى.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة شكلت لجنة مؤخراً مع محافظة الإسكندرية، لاستغلال قطعة أرض بمساحة 9100 متر مربع، فى منطقة محرم بك، مشيراً إلى أن وزير النقل خاطب المحافظة خلال الفترة الماضية لوضع تصور للمشروعات التى ممكن إقامتها على الأراضى.

وكشف عياد أن شركته ستنتهى أواخر الأسبوع الجارى من تنفيذ مشروع الدائرى الاقليمى القوص الشمالى، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 1.250 مليار جنيه، لافتا إلى العكوف على تكثيف الأعمال فى مشروعى “ محور الدخيلة بالاسكندرية، وطريق الكافورى برج العرب، بتكلفة مليار جنيه لافتتاحهما فى أكتوبر المقبل.

وتابع: إن الشركة تجهز حالياً لافتتاح الجزء الأخير فى المرحلة الثالثة من محور طما، فى 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الأعمال هى عبارة عن 4 أنفاق، و3 برابخ، بتكلفة 40 مليون جنيه، كاشفاً أن الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل أسندت خلال الأيام الماضية مرحلة رابعة للشركة فى محور طما فى الجانب الغربى بطول 7 كيلو مترات، وهى أعمال صناعية تتمثل فى كبارى وأنفاق، وبتكلفة 350 مليون جنيه.

وأشار إلى أن شركته تستهدف أيضاً الانتهاء من طريق سفاجا ـ مرسى علم، بطول 35 كيلو مترا أواخر العام الحالى، مشيراً إلى أن الشركة ستنتهى من مشروعات طرق «القاهرة – أسيوط الغربي» بطول 25 كيلو، وتنفيذ 40 كم بطريق «6 أكتوبر – الواحات»، و40 كم على طريق «سوهاج – البحر الأحمر» فضلاً عن تنفيذ 4 كم على طريق “السويس – النفق أحمد حمدي”، بتكلفة 1.9 مليار جنيه منتصف 2019.

ولفت عياد إلى أن الشركة حققت أعمالا بقيمة 2.750 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 750 مليونا كانت مستهدفة.

وأشار إلى أن «النيل العامة» تستهدف فى موازنة العام المقبل 2018ـ2019، تنفيذ 2.2 مليار جنيه العام، وتحقيق 100 مليون جنيه أرباحا، مقابل 92 مليونا العام المالى الحالى.

وذكر أنه تم مؤخراً شراء معدات تزيد تكلفتها على 25 مليون جنيه، منها جريدر، و2 هراس أتربة، إضافة إلى 11 مقطورة، 6 لنقل الأسمنت السائل، و5 لنقل السولار، متابعًا، الشركة تنقل سنوياً أسمنت بـ18 مليون جنيه، و5 ملايين تكلفة نقل السولار، وبشراء تلك العربات ستوفر تلك المبالغ الكبيرة.

أوضح أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات لصالح الهيئات التابعة لوزارة النقل، منها هيئة سكك حديد مصر، بـ350 مليون جنيه، لافتاً إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير فى 13 محطة من إجمالى 32 محطة سكة، الى جانب عدد من المزلقانات.

وقال رئيس مجلس النيل العامة لإنشاء الطرق، إنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات لصالح أجهزة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، منها تنفيذ عملية تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقى برج العرب بطول 12 كم بالإسكندرية، بتكلفة 74.97 مليون، وأعمال الطرق مرحلة ثانية لمنطقة 100 فدان لمشروع الإسكان الاجتماعى فى المنطقة الجنوبية الشرقية فى أسيوط الجديدة، بتكلفة 14.3 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق للربط بين وصلة الجيش، والكتلة العمرانية، وازدواج طريق المنيا أسيوط من كمين الصفا، حتى وصلة طريق الجيش بمدنية المينا الجديدة، بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع: من المشروعات أيضاً، تنفيذ أعمال للمشروع القومى ابنى بيتك فى مدينة اسوان الجديدة بتكلفة 16 مليوناً، الى جانب توسعة وتقوية طريق السادات كفر داوود بعرض 12 م، بتكلفة 70.04 مليون جنيه.

وأوضح أنه تتم حالياً إقامة مشروع جراج متعدد الطوابق تبلغ تكلفته 285 مليون جنيه، لصالح ميناء الاسكندرية، ويهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بالميناء، مشيراً إلى أن إقامة ذلك الجراج سيساعد فى تشغيل المنطقة السياحية التى تستهدف ميناء الإسكندرية إقامتها.

وتابع: المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، لاستيعاب 162 ألف سيارة.

وقال عياد إنه يتم تنفيذ مشروعات لصالح هيئة السكة الحديد فى حدود 350 مليون جنيه، منها تطوير محطات، ومزلقانات.