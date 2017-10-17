النيل للطرق تستهدف أعمالًا بنحو 3 مليارات جنيه

❏ عياد: 400 مليون مستحقات الشركة من التعويضات وفروق الأسعار مدحت إسماعيل تستهدف شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى بوزارة النقل، تنفيذ حجم أعمال بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.5 مليار، تم تنفيذه فى خطة العام الماضى، بزيادة

❏ عياد: 400 مليون مستحقات الشركة من التعويضات وفروق الأسعار

مدحت إسماعيل

تستهدف شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى بوزارة النقل، تنفيذ حجم أعمال بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى، مقارنة بـ 2.5 مليار، تم تنفيذه فى خطة العام الماضى، بزيادة تصل لـ %20 عن المستهدف فى العام نفسه.

و قال المهندس على عياد، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «المال»، إن شركته بدأت عمل التجهيزات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، لافتاً إلى أنه أسند إليها 5 قطاعات موزعة بواقع 30 كيلو متر فى طريق «القاهرة – أسيوط الغربى» المقرر تطويره، وتنفيذ 50 كم بطريق «6 أكتوبر – الواحات»، إلى جانب 35 كم على طريق« سفاجا – مرسى علم»، و 45 كم على طريق «سوهاج – البحر الأحمر» فضلاً عن تنفيذ 4 كم على طريق «السويس – النفق أحمد حمدى»، لافتاً إلى أن تكلفة تلك الأعمال تصل لـ1.9 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة تنفذ العديد من المشروعات لصالح الهيئات التابعة لوزارة النقل، ومنها هيئة سكك حديد مصر، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير فى 32 محطة سكة حديد نهاية ديسمبر المقبل، بتكلفة 180 مليون جنيه من إجمالى 47 محطة، تم إسنادها للشركة القابضة للطرق، فضلاً عن إنشاء 2 كوبر للسكة الحديد فى مدنية الحمام بتمويل من الهيئة، ومحافظة مطروح ووزارة النقل، بتكلفة 115 مليون جنيه.

وأكد أنه تم التسليم الابتدائى لـ 47 مزلقاناً، وجار العمل فى 28 آخرين، مضيفاً أن مشروع تطوير المزلقان صعب، فهناك معوقات تواجه التنفيذ، ومنها تعديات الأهالى على أملاك الهيئة، الأمر الذى يتطلب موافقة من جهات أخرى للتعامل مع مثل تلك التعديات.

وتابع : «الشركة تنفذ أعمالًا لصالح الهيئة القومية للأنفاق، ومنها تحويل المرافق للمرحلة الأخيرة فى الخط الثالث من محطة هليوبوليس إلى المطار بتكلفة 120 مليون جنيه، فضلاً عن تحويلات مرافق أولى مراحل الخط الرابع، فضلاً إجراء تحسين وتطوير 38 محطة مترو فى خطى المترو » الأول والثاني«، وإنشاء محطة علوية فى منطقة المرج الجديدة، لصالح الشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الأنفاق».

ولفت إلى أنه تم رصد 50 مليون جنيه، لتطوير وإصلاح أسطول الشركة سواء معدات أو سيارات، مشيرا إلى أن أسعار المعدات حاليا مرتفعة جداً، ومن ثم فضلت الشركة رفع كفاءة الأسطول الحالى.

وعن تأثير القرارات الاقتصادية على تعاقدات الشركة، أوضح «عياد» أن حجم فروق الأسعار والتعويضات منذ تحرير سعر الصرف فى العام الماضى، وحتى الآن لن تقل عن 400 مليون جنيه، وأنه فى انتظار الجهات المنفذ لها الأعمال صرف مستحقات الشركة.

وكشف عن أن الشركة أعدت دراسة تفصيلية عن قرار رفع المشتقات البترولية، وقدرت الزيادة بنسبة 10 % من قيمة التعاقدات الجارية، موضحاً أننا ننتظر معالجة هذه المشكلة من خلال مظلة قانون التعويضات للمقاولين رقم 84 لسنة 2017 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن شركته تنفذ العديد من المشروعات لصالح أجهزة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، منها تنفيذ عملية تطوير وتوسعة وإنارة طريق المدخل الشرقى برج العرب بطول 12 كم بالإسكندرية بتكلفة 74.97 مليون، بالإضافة إلي أعمال الطرق «مرحلة ثانية» لمنطقة 100 فدان لمشروع الإسكان الاجتماعى فى المنطقة الجنوبية الشرقية فى أسيوط الجديدة بتكلفة 14.3 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ أعمال الطرق للربط بين وصلة الجيش والكتلة العمرانية، وازدواج طريق المنيا أسيوط، من كمين الصفا حتى وصلة طريق الجيش بمدينة المنيا الجديدة، بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع : «من المشروعات التى تنفذها الشركة أيضاً، «ابنى بيتك» فى مدينة أسوان الجديدة بتكلفة 16 مليون جنيه، و توسعة وتقوية طريق السادات كفر داود بعرض 12 مترا، بتكلفة 70.04 مليون».

و قال إن شركته طبقت نظاما جديدا لصرف مكافآت للعاملين لتشجيعهم على العمل وإنهاء الأعمال فى موعدها، موضحا أن إجمالى الأجور السنوية تصل إلى 169.9 مليون جنيه لنحو 4462 عاملا ومهندسا وفنيا، بمتوسط دخل 31.1 ألف جنيه للفرد.