«النيل للزيوت»: 30 مليون جنيه صادرات 450 طن منظفات إلى 3 دول أفريقية

كشف المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات أن حجم الصادرات خلال العام المالي الماضي بلغت 30 مليون جنيه بنحو 450 طن منظفات إلى نيجيريا وكينيا وجنوب السودان.

وقال حنيش خلال جولة تفقدية على الشركة بمحافظة القليوبية إن شركته تستهدف تحقيق زيادة في الصادرات خلال العام المالي الجاري بكميات تصل إلى 900 طن منظفات.

واضاف حنيش أنه مستهدف أن يتم التصدير لعدد كبير من الدول منها تركيا والمغرب وتونس وليبيا والعراق والمغرب والجزائر.

وأشار حنيش إلي أن الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية تصل إلى 30%، حيث تتوفر كل منتجات الشركة في محال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية.