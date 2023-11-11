«النيل للزيوت والمنظفات» تستهدف 3.5 مليار جنيه إيرادات في العام المالي الجاري

أكد المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.

وقال حنيش خلال جولة تفقدية قام بها المركز الإعلامي بوزارة التموين على مصنع الشركة في مسطرد بمحافظة القليوبية إن الشركة تستهدف تطوير جميع خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف.

وأضاف حنيش أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث إنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج.

وتابع أن حجم إنتاج الشركة حاليا يصل إلى 20 ألف طن من المنظفات و7 آلاف طن من الزيت الخليط، بجانب ألف طن من الزيت الحر، منوها إلى أنه يتم إنتاج نحو 65 منتج من المنظفات.

ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، إضافة إلى الزيت الحر “سوزيت” والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.

وأوضح حنيش أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد تعاقدات مع القطاعين العام والخاص مثل ارما للزيوت، والسكر والصناعات التكاملية.