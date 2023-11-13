«النيل للزيوت» تستهدف زيادة حجم المنظفات إلى 28 ألف طن شهرياً

تستهدف شركة النيل للزيوت زيادة حجم إنتاجها من المنظفات إلى 28 ألف طن قبل نهاية العام الجارى، مقارنة بنحو 25 ألفاً طن حاليا، وذلك لارتفاع معدلات إقبال المستهلكين بنحو %30 على خلفية مقاطعة المنتجات الأجنبية دعما لقطاع غزة.

وقال المهندس فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة الشركة فى تصريحات خاصة لـ»المال» على هامش جولة تفقدية أول أمس السبت بالشركة إن حجم إنتاجها من مساحيق غسيل سافو وراندى لمساحيق الغسيل يبلغ 14 ألف طن كما يقوم بتصنيع أكثر من 68 نوعًا من المنظفات منها عادية وأوتوماتيك، وصابون سائل، وشاور جل، ومنعم ملابس، ومعطر جو، بعبوات مختلفة تبدأ من 700 جرام وحتى شيكارة 20 كيلو جراما، وبداية من 500 ملى وحتى 2.5 لتر.

يشار إلى أن السوق المحلية تشهد منذ بداية الحرب على قطاع غزة فى أكتوبر الماضى، التوجه إلى شراء المنتجات المصرية فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية بكل أشكالها ومقاطعة المنتجات الأجنبية.

وأوضح حنيش أن شركة النيل للزيوت والمنظفات متواجدة بقوة فى الدول الإفريقية، وتستحوذ على %20 من مبيعات أسواق نيجيريا وكينيا وجنوب السودان.

وأضاف أنه مستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 50 مليون جنيه حجم تصدير 900 طن من المنظفات لكل من نيجيريا وكينيا وجنوب السودان، وذلك خلال 2023/ 2024، كما تخطط لتنظيم معارض سنوية فى أسواق تركيا والمغرب وتونس والجزائر والأردن وليبيا والعراق.

وأشار إلى أنه تم تصدير 90 طنا من منتج سافو، للعرب المقيمين فى إنجلترا، لافتًا إلى أن تلك الكمية تم تعبئتها فى عبوات كرتونية تماثل المنتج القديم للشركة، طبقًا لرغبة العملاء فى السوق الانجليزية.

وقال حنيش إن الشركة لديها 8 منافذ بيع فى مدن القاهرة والغربية والإسكندرية وبنى سويف وسوهاج وأسوان وأسيوط والمنيا، إضافة إلى 15 معرضا بتلك المحافظات إضافة إلى قنا وأسوان.

وذكر حنيش أنه مستهدف الوصول إلى 3.5 مليار جنيه حجم إيرادات فى 2023/ 2024 بزيادة 500 مليون جنيه عن العام المالى الماضى، ونوه إلى أنه يتم شهريًا إنتاج 7 آلاف طن زيت تموينى وحر لصالح البطاقات التموينية والسوق المحلية.

ولفت إلى اعتزام الشركة ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالى الجارى، حيث إن لديه نحو أكثر من 30 خط إنتاج.

يذكر أن «النيل للزيوت والمنظفات» تتبع «القابضة للصناعات الغذائية» إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.