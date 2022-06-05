النيل للتطوير تتعاقد مع سياك للمقاولات لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية

تعاقدت شركة النيل للتطوير العقاري مع شركة “سياك” للمقاولات لتنفيذ أعمال مشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتعتبر شركة “سياك” واحدة من شركات المقاولات والإنشاءات في مصر والوطن العربى، وأثبتت خلال الفترة الماضية نجاحا في مجال إنشاءات ناطحات السحاب، بأداء متميز في إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة ومن قبلها الفورسيزون في الأسكندرية وأبراج “سيكون” في منطقة كورنيش المعادى ، وغيرها من المشروعات الكبرى.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن إسناد تنفيذ أعمال مشروعات النيل لشركة “سياك” جاء بعد عدة دراسات تمت بشكل علمى ومنهجى لإختيار الشركة الأكفأ لتنفيذ هذا المشروع الضخم، ووقع الإختيار على “سياك” نظرا لتاريخها المشرف وكونها أكثر شركات المقاولات تميزا في مجال إنشاء ناطحات السحاب.

ومن ناحيته عبر المهندس سيف رجب عضو مجلس إدارة شركة “سياك” عن سعادته بهذا التعاون مع شركة النيل للتطوير العقاري لتنفيذ مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن خطوة اليوم بمثابة تعاون استراتيجي طويل الأمد، قائلا : ” نحن نختار شركائنا بدقة وعناية وبعد دراسات عديدة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلي جودة ووفق جدول زمني واضح، وهذا ما وجدته “سياك” في شركة النيل للتطوير العقاري منذ اللحظة الأولي التي وجدنا فيها المهندس محمد طاهر حريصا علي تنفيذ المشروعات بأعلي جودة من أجل تقديم مشروع عقاري يصبح علامة بارزة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأكد المهندس سيف رجب أن شركة سياك ستعمل بأقصي جهودها لضمان تحقيق الجودة الكاملة في هذه المشروعات بشكل يحقق أعلي عائد استثماري لعملاء شركة النيل، بل ويساهم بشكل بارز في النهضة الانشائية التي تعيشها مصر الآن.