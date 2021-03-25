«النيل للتطوير العقارى» تستثمر 5 مليارات جنيه بـ«31North» أول «فيستيفال تاور» فى العاصمة الإدارية

تستثمر شركة «النيل» للتطوير العقارى 5 مليارات جنيه بمشروع «31North « فيستيفال تاورز» بمنطقة الداون تاون فى العاصمة الإدارية، ووضعت خطة توسعية لها فى العاصمة الإدارية الجديدة تشمل تطوير محفظة مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة تزامناً مع توجهات الدولة.

وتعاقدت «النيل» مع شركة «CFM» التابعة لمجموعة أوراسكوم، لتقديم حلول إدارة المرافق لأول فيستيفال تاور بالعاصمة الإدارية، وتخطط للتعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الأبراج وتفاضل بين عدد منها حالياً.

محمد طاهر: الشركة وضعت خطة توسعية فى السوق تستهدف تنفيذها فى العاصمة الجديدة ..ومشروعات الدولة تجذب المستثمرين

قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تطوير المشروع لتقديم منتج عقارى مختلف يكون إضافة حقيقية للسوق، خاصة أنها قررت الدخول للعاصمة الإدارية الجديدة لتكون ضمن أهم المطورين فى تلك المنطقة التى تشهد منافسة ومنتجات عقارية متشابهة.

وأوضح طاهر أن مشروع «فيستيفال تاور» يقام على مساحة 18 ألف متر، بواجهة رئيسية 100 متر بمنطقة الأبراج السياحية فى «داون تاون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى منطقة تُعتبر الأميز فى العاصمة الإدارية الجديدة-بحسب تعبيره- لاطلالتها على النهر الاخضر ومحور بن زايد الشمالى وقربها من الحى المالى والحكومى وفندق الماسة.

وأضاف أن مشروع البرج يتكون من 36 دورا بارتفاع 131 مترا ويضم وحدات تجارية «محلات ومطاعم وكافيهات» ومكاتب إدارية وعيادات طبية وشققا فندقية.

وتابع طاهر: الشركة تسعى لتطوير مفهوم «التطوير العقاري» من إنشاء مبانٍ أسمنتية، إلى مشروعات متكاملة تحقق قيمة مضافة للقطاع فى مصر وتتناسب مع توجهات العاصمة الإدارية بإنشاء مبانى ذكية ذات استخدامات متعددة تستوعب الطلب المتوقع فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وهو ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الشركة تعاونت مع واحدة من كبرى المكاتب الاستشارية فى الوطن العربى لتصميم البرج وذلك فى إطار حرص شركة النيل للتطوير العقارى على تحقيق قيمة مضافة لمشروع العاصمة الإدارية والقطاع العقارى ككل بإنشاء أول festival tower فى مصر وفى ضوء جهودها لدعم توجهات الدولة بإنشاء مشروعات تجذب السياحة للعاصمة الإدارية.

محمود طاهر: التعاقد مع «CFM» إحدى كيانات مجموعة «أوراسكوم» لتقديم حلول إدارة المرافق لأول فيستيفال تاور بالعاصمة

قال المهندس محمود طاهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقارى، إنها تعاقدت مع «كونتراك لإدارة المرافق العامة CFM «- إحدى شركات مجموعة أوراسكوم – لتقديم حلول إدارة المرافق المتكاملة لمشروع إنشاء أول فيستيفال تاور فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك فى إطار الحرص على التعاقد مع كبرى الشركات فى جميع مراحل إنشاء أول فيستيفال تاور لضمان تنفيذه على أعلى مستوى ليصبح أيقونة للأبراج متعددة الاستخدام بالعاصمة الإدارية.

وأوضح أن الخدمات المقرر أن تقدمها شركة «كونتراك» لمشروع إنشاء أول فيستيفال تاور فى العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن خدمات استشارات وإدارة المرافق للمشروع فى مراحل التخطيط ودراسة احتياجات المرافق الجديدة وجاء اختيارها من قبل شركة النيل للتطوير العقاري، نظرًا لخبراتها الطويلة الممتدة على مدار 15 عامًا نجحت خلالها فى تقديم خدماتها لأكثر من 130 عميلا من كبرى الشركات فى مصر، منها «كايرو فيستيفال سيتى مول»، وأبراج «نايل سيتي»، ومجموعة «الشايع»، والقرية الذكية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفندق «الماسة كابيتال» بالعاصمة الإدارية، والمرحلة الثالثة من المتحف المصرى الكبير.

وأضاف طاهر: الشركة تسعى لتقديم منتج عقارى بموصفات عالمية لذا تحرص على اختيار الشركات المشاركة فى تنفيذ مشروعاتها لتقديم أفضل جودة لعملائها فى كل المراحل، لذلك اخترنا التعاقد مع «كونتراك» لإدارة المرافق التى تمتاز بخبرات وسابقة أعمال فى تنفيذ مشروعات ضخمة فى مصر لنقدم جودة عالمية تتناسب مع العلامات التجارية العالمية.

وأوضح أن «النيل» تعاونت مؤخراً مع شركة المهندس هانى سعد للابتكارات للتصميمات الداخلية بمشروعها أول «فيستيڤال تاور» فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأسست شركة م.هانى سعد للابتكارات منذ عام 2003، وأنجزت أكثر من 800 مشروع فى جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط تتراوح بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية متعددة الاستخدامات والنوادى والفنادق ومراكز التسوق والمبانى الإدارية والمجمعات السكنية.

◗ كريم مأمون: 2 مليار جنيه مبيعات مستهدفه بالمشروع خلال العام الجارى.. وابتكار آليات تسويقية تناسب راغبى الاستثمار والسكن

من جانبه، قال كريم مأمون، رئيس القطاع التجارى بشركة النيل للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه بمشروع «فيستيفال تاور» ضمن خطتها التسويقية خلال العام الجارى، وتقدم أنظمة سداد مختلفة تلائم القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين.

وأوضح مأمون أن الشركة وضعت خططا تسويقية مبتكرة تتناسب مع متطلبات العملاء من راغبى الإستثمار والسكن وأنه رغم المنافسة فى منطقة الدوان تاون فى العاصمة الإدارية، إلا أن الشركة قبل البدء فى طرح المشروع وضعت دراسات تفصيلية للسوق العقارية وتوفير أنظمة وتسهيلات تضمن للعميل أعلى عائد استثمار حقيقى بمشروع إدارى تجارى فندقى متكامل.

وتابع: لضمان أعلى عائد استثمارى للوحدات التجارية اهتمت مجموعة النيل للتطوير العقارى باختيار كبرى شركات الشرق الاوسط، لذلك تعاونت مع «كاد» لإدارة وتشغيل المنطقة التجارية بمشروعها أول فيستيڤال تاور فى العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت مأمون إلى أن الشركة تسعى لإطلاق منتجات عقارية جديدة بمواصفات غير تقليدية، تختار شركاء ممن لديهم خبرات طويلة وسابقة اعمال بمشروعات ناجحة لتحقيق هذا الهدف وان السوق العقارية تحتاج لافكار جديدة ومبتكرة خاصة فى الانشطة الإدارية والتجارية والفندقية، وهو ما تستهدف الشركة تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وقال إن اختيار كبرى الشركات لإنشاء أول فيستيفال تاور فى مصر بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يزيد من تنافسية المشروع وثقة العملاء فى حرص الشركة على تقديم افضل خدمات لهم، كما يتوافق مع إستراتيجيتها فى ان يصبح المشروع ايقونة للابراج متعددة الاستخدامات فى العاصمة الإدارية والقطاع العقارى عامة- بحسب تعبيره-.

يذكر أن مجموعتى «النيل» و«الاهرام» للتطوير العقاري، قد أعلنتا فى سبتمر عام 2018 دمج أصولهما ومشروعاتهما معًا، بهدف تعظيم الاستغلال الامثل لمشروعات الشركتين المتنوعة، وتلبيه كافة مطلبات العملاء.

وتمتلك الشركة محفظة ضخمة تتجاوز 100 مشروعًا بمدينة القاهرة الجديدة، وتم تسليم اكثر من %35 من هذه المشروعات وبدأت فى ضح استثمارها بالعاصمة الإدارية الجديدة بإطلاق مشروعها 31North.