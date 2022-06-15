«النيل للتجارة والهندسة» تعلن أسعار سيارات «هوندا» الجديدة خلال يونيو

أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «هوندا» في مصر، عن أحدث أسعار طرازاتها المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

أسعار هوندا سيتي 2022

قدرت أسعار طرازات هوندا سيتي موديل 2022 الفئة الأولى بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 450 ألف جنيه.

ينتمي طراز «هوندا سيتي» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار هوندا CR-V

حددت شركة “النيل للتجارة والهندسة” أسعار سيارات “هوندا CR-V” الفئة الأولى بقيمة بلغت 810 آلاف جنيه، والفئة الثانية بنحو 920 ألف جنيه.

وتقدم الفئة الجديدة من «هوندا CRV» بمنظومة الجر الأمامى، التى تعتمد على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

أسعار هوندا أكورد

قدرت شركة “النيل للتجارة والهندسة” أسعار سيارات هوندا أكورد موديل 2022 الفئة الاولى بنحو 780 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بـ840 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمى طراز «هوندا أكورد» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سي، ينتج قوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.