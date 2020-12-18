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«النيل للتجارة والهندسة» تطرح سيارات «هوندا سيفيك 2021» خلال الشهر المقبل

مع فتح باب الحجز على الموديلات الجديدة
أحمد عوض 4:15 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 4:15 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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تستعد شركة “النيل للتجارة والهندسة – الفطيم مصر” الوكيل الحصري للعلامة اليابانية “هوندا” فى مصر، لطرح سيارات “هوندا سيفيك” موديل 2021 فى السوق المحلية خلال الشهر المقبل يناير.

وأوضحت الشركة أنها قررت فتح باب الحجز على الموديلات الجديدة من “سيفيك” حاليًّا- على أن يتم التسليم الفوري للعملاء عقب إنتهاء عمليات الافراجات الجمركية على السيارات المستوردة بالموانئ.

وينتمي طراز «هوندا سيفيك» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للإحصائيات المعلنة عن «هوندا»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4630 مم
العرض1799 مم
الارتفاع1432 مم
مساحة الشنطة الخلفية510 لترات
هوندا سيفيك 2021

هوندا سيفيك 2021

زودت طرازات «هوندا سيفيك» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “عدد 2 وسائد هوائية أمامية و6 وسائد هوائية جانبية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني VSA، ونظام التحكم فى الجرّ عند المنحدرات TCS، وخاصية التوازن فى الأماكن المرتفعة HSA، وفرامل يد أتوماتيكية”.

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات؛ ومن أبرزها “خاصية الدخول الذكي، وزرّ تشغيل المحرك، ونظام منع إدارة السيارة بدون مفتاح، ومثبت سرعة، خاصية تشغيل السيارة من الخارج بواسطة الريموت”.

كما دعمت ببعض الكماليات وهي “فتحة سقف كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وإضاءة المصابيح هالوجين، وكاميرا خلفية، وخاصة اختيار وضعية التشغيل على النظام الاقتصادي “ECON” في استهلاك الوقود، ومكيف هواء ثنائي”.

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هوندا سيفيك

وزُودت طرازات «سيفيك» بنظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 7 بوصة LCD مدعمة لانظمة التشغيل “apple – android”، بلوتوث، وMP3 – USB – AUX- راديو وساعة وغيرها من التنبيهات والمعلومات”.

هوندا سيفيك 2021
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بقلم أحمد عوض

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