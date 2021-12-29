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«النيل للتجارة والهندسة» تطرح سيارات «هوندا CR-V» موديل 2022.. تعرف على الأسعار

تقدم بأسعار تبدأ من 670 ألف جنيه
أحمد عوض 3:10 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 3:10 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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أعلنت شركة «النيل للتجارة والهندسة»، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية «هوندا» فى مصر، عن طرح سيارات «هوندا CR-V» موديل 2022 – عبر فئتين – داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هوندا»، قدرت طرازات «هوندا CR-V» الفئة الأولى «LX 2WD» بنحو 670 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O EX 4WD» بقيمة بلغت 775 ألفًا.

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تعتمد «هوندا CRV» على محرك رباعى الأسطوانات ، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 188 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هوندا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الرباعي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.5 ثانية.

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ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 15.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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بقلم أحمد عوض

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