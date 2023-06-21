«النيل للتجارة والهندسة» تستهدف افتتاح فروع جديدة لإطارات «تويو» في مصر

تستهدف شركة «النيل للتجارة الصناعة»، افتتاح عدد من الفروع الجديدة لإطارات تويو اليابانية في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

وتعد «النيل للتجارة والهندسة» إحدى شركات مجموعة «الفطيم» الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هوندا»، وإطارات تويو اليابانية في مصر.

قال المهندس عصام حسين، العضو المنتدب للشركة، إن «النيل للتجارة والهندسة» ومجموعة الفطيم من أهم أولوياتهم العمل كفريق واحد والتعاون مع شبكة موزعيها المعتمدين؛ بهدف تنمية أنشطتها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذى عقدته شركة «النيل للتجارة والهندسة»، مع شركائها من الموزعين المعتمدين، حيث حضر الاجتماع كل من جواهر جانيش رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع عالميًّا، وكيشور باهواني مدير عام سلاسل التوزيع وخدمات ما بعد البيع للمجموعة، وعمر هنانده مدير عمليات خدمة ما بعد البيع.

وأضاف حسين أن شركته تستهدف خطط توسعية جديدة من خلال افتتاح عدد من الفروع الجديدة، إضافة إلى توكيلات وعلامات تجارية جديدة لتقديم خدمة متكاملة أفضل للعميل المصري؛ مما يسهم في دفع تنمية الشركة ووضع اسم العلامة اليابانية “تويو” فى مكانة عالية بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن المجموعة مهتمة جدًّا بقطاع خدمات ما بعد البيع بصفة عامة، قائلًا: “أي توكيل ناجح هدفه إرضاء العملاء وبالسوق المصري بصفة خاصة باعتباره أحد أكبر وأهم الأسواق لدى المجموعة”.

من جانبه، قال محمد صبري مدير تطوير الأعمال والعمليات إن أهداف الشركة تسبق المستقبل من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر وهي شركة تعد من أعرق شركات الإطارات في اليابان والعالم.

وأوضح أن تلك التجارب أسهمت في اقتناص مركز متقدم بين كبار صناع الإطارات عالميًّا خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن شركته مهتمة بالجودة واستثمارها المستمر في مجال البحث والتطوير واستخدام التكنولوجيا المتطورة الخاصة بالشركة؛ لتحسين أداء وسلامة الإطارات ومنها تكنولوجيا توازن النانو ونظام المحاكاة المتطور “تي مود” وتكنولوجيا الإطارات دون هواء، مما أهّلها أيضًا للحصول على العديد من الجوائز والمراكز الأولى في العديد من سباقات السيارات العالمية على الطرق الممهدة والوعرة بمختلف تصنيفها

ولفت إلى أن «النيل للتجارة والهندسة» و«الفطيم مصر» تُولي اهتمامها بتقديم مختلف المقاسات من الإطارات التي تناسب السوق المصرية من سيارات الركوب وسيارات الدفع الرباعي والنقل الخفيف والمتوسط والباصات.