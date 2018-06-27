«النيل للتجارة والهندسة» تستهدف إصلاح 13.5 ألف وحدة

■ 40 % زيادة فى معدلات الإقبال على مراكز خدمات هوندا أحمد عوض قال محمد فضل، مدير عام قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، بشركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل الحصرى لسيارات هوندا، إن شركته تستهدف إصلاح 13.5 ألف سيارة…

■ 40 % زيادة فى معدلات الإقبال على مراكز خدمات هوندا

أحمد عوض



قال محمد فضل، مدير عام قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، بشركة النيل للتجارة والهندسة، الوكيل الحصرى لسيارات هوندا، إن شركته تستهدف إصلاح 13.5 ألف سيارة خلال العام الحالى، موضحا أنها تمكنت من إتمام %55 من خطة الصيانات المستهدفة، بواقع 7 آلاف وحدة خلال أول 6 أشهر من 2018.

وأكد فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة رفعت معدلات الطاقة الاستعابية بمراكز الصيانة بنسبة %40، بمقدار يتراوح بين 105 – 115 سيارة، مقابل 70 – 80 سيارة يومياً، بفضل المشروعات التوسعية التى تم تنفيذها بالقطاع.

وكشف أن حجم الاستثمارات التى سيتم ضخها بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، تقدر بـقيمة 25 ألف دولار، وتستهدف استيراد معدات تشخيص أعطال مزودة بوسائل تكنولوجية مرتفعه، بالإضافة إلى رصد 2 مليون جنيه لتطوير المراكز، ورفع طاقتها الاستعابية.

وأوضح أن الشركة أعدت برنامجاً بالتعاون مع هوندا اليابانية، يتضمن منح المهندسين والفنيين دورات تدريبية مكثفة على عمليات الإصلاح وفقًا للمعايير العالمية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملاء العلامة اليابانية، مضيفا أن النيل للتجارة والهندسة تدرس حاليا مع الموزعين المشروعات التوسعية التى سيتم تنفيذها فى مختلف المناطق، كاشفا عن تدشين مركزًا لخدمة ما بعد البيع والصيانة فى محافظة بورسعيد خلال 2018.

واستبعد فضل، إمكانية تراجع معدلات الإقبال على مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، بعد ارتفاع مصاريف التشغيل، وبطء عمليات الإصلاح من جانب المستهلكين لأسباب تتعلق بانخفاض حجم تكلفة التشغيل التى تتراوح فى حدود 2 – %3، وأكد أن الشركة تستبعد رفع أسعار الصيانة الدورية لطرازاتها لتخفيف العبء على المستهلكين.

كما أوضح أنه بالرغم من انخفاض حجم الطلب على السيارات، إلا أن معدلات الإقبال على مراكز الصيانة شهدت ارتفاعاً، بفضل التغييرات الناتجة عن القرارات الشرائية للمستهلكين من خلال إرجاء تفعيل مشروع الإحلال والاستبدال، واعتمادهم على عمليات الصيانة بمراكز الصيانة المعتمدة، فى ظل ارتفاع اﻷسعار.

يذكر أن شركة النيل للتجارة والهندسة، تمكنت من بيع 118 سيارة موزعة بواقع 93 وحدة من سيارات «سيفك»، و25 من «CR-V» خلال اﻷربع أشهر اﻷولى من 2018؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن «أميك».