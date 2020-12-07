«النيل للتجارة والهندسة» تتيح خدمات «Trade In» لعملاء هوندا

أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “هوندا” فى مصر، عن إتاحة خدمات بيع وشراء واستبدال سيارات هوندا المستعملة من العملاء في الفرع الرئيسي للشركة في التجمع الخامس، دون إلزام المستهلكين بشراء أي مركبة جديدة من خلال خدمة “Trade In”.

تأتي تلك الخطوة في إطار تحفيز عملاء العلامة اليابانية على عمليات الإحلال والاستبدال لمركباتهم المستعملة ولاسيما تنشيط حركة مبيعات “Trade In“.

أوضحت الشركة لـ”المال” أنها لديها فريق متخصص يشرف على عمليات شراء السيارات المستعملة من العملاء، من خلال تحديد التسعير الذي يلامس السوق الخارجي.

وتقوم “النيل للتجارة والهندسة” بعمل تقييم شامل للسيارة وإبلاغ العميل بالقيمة التقديرية لشراء السيارة نقدًا في حالة إذا ما رغب في عدم شراء سيارة جديدة واستبدال المركبة القديمة، وتعد تلك الخطوة أحد الضمانات القوية لعملاء العلامة اليابانية فى حالة بيع سيارته الخاصة حسب حالتها.

وأكدت الشركة أنها تعمل وفق استراتيجية تعتمد على التوسع فى إطلاق العروض الترويجية وتقديم خدمات متنوعة للعملاء؛ وذلك بما يسهم فى تعزيز مكانة العلامة اليابانية ورفع القيمة السوقية لطرازات هوندا داخل السوق.

فى سياق آخر، أعلنت شركة “النيل للتجارة والهندسة” عن إطلاق حملات على أعمال الصيانات مع تقديم خصومات على أسعار الصيانات وقطع الغيار بنسب تتراوح بين 15 و20% على إجمالى التكلفة الإجمالية، بالإضافة إلى اتاحة بعض الخدمات بأسعار مخفضة ومنها “تلميع المركبة بالكامل والمصابيح الأمامية” على مختلف طرازات العلامة اليابانية المطروحة داخل السوق؛ فى ضوء تخفيف العبء عن المستهلكين.