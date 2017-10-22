النيل للتجارة تستثمر 30 مليون جنيه فى تطوير أسطول النقل

❐ منصور: خطة للتحول إلى مشغل لوجيستى متكامل والقيد فى البورصةشريف عمرتبحث شركة النيل للتجارة والكيماويات، استثمار 30 مليون جنيه لزيادة عدد سيارات النقل الثقيل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة القيد فى السوق الرئيسية للبورصة خلال السنوات المقبلة.وقال هشام منصور، رئيس مجلس الإدارة، العضو

❐ منصور: خطة للتحول إلى مشغل لوجيستى متكامل والقيد فى البورصة

شريف عمر

تبحث شركة النيل للتجارة والكيماويات، استثمار 30 مليون جنيه لزيادة عدد سيارات النقل الثقيل خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة القيد فى السوق الرئيسية للبورصة خلال السنوات المقبلة.

وقال هشام منصور، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للنيل للتجارة، إن شركته كانت تملك مع بداية العام الحالى نحو 25 سيارة نقل ثقيل ضمن أسطولها لنقل المواد السائلة بالسوق المحلية، وخلال الفترة الماضية تمت زيادتها إلى 60 سيارة خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن هناك خطة لزيادة عدد السيارات لتقارب 100 بنهاية العام الحالى أو بداية العام المقبل مع استثمار ما يقارب 30 مليون جنيه لتمويل تلك التوسعات.

وأوضح أن السوق المحلية تشهد رواجا لافتاً فى المشروعات العقارية سواء بالقطاع الخاص أو المملوكة للدولة فى إطار خطة لإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى، وهو ما تحاول الشركة الاستفادة منه فى تطوير أسطولها لنقل المواد المستخدمة فى الإنشاءات فى ظل النقص الحاد لتلك المعدات.

وأشار إلى أن الشركة تركز حالياً على أعمال نقل الأسمنت السائب لصالح أغلبية شركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية، ومنها شركات أسمنت سيناء، والعريش، أسيك المنيا.

ونوه بأن «النيل للتجارة» تأسست منذ 4 سنوات، ويبلغ رأسمالها 10 ملايين جنيه، وهناك خطط مستمرة لزيادة رأس المال بالتزامن مع ارتفاع حجم الأعمال فى السنوات المقبلة، منوهاً بدراسة قيد الشركة فى السوق الرئيسية للبورصة خلال ثلاث سنوات.

وتابع :« لن نتجه للقيد فى البورصة إلا بعد زيادة عدد سيارات النقل الثقيل واختراق بعض الأنشطة الأخرى بقطاع اللوجيستيات، بهدف تحويل الشركة لكيان متكامل يقدم كل الآليات اللازمة للنقل الثقيل فى السوق المحلية».

وأكد أن الشركة تهدف من القيد فى البورصة إلى تدبير تمويلات لزيادة عدد سيارات أسطول النقل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركة فى زيادة حصتها السوقية.

يشار إلى أن قطاع اللوجيستيات يعانى من انخفاض درجة التمثيل فى البورصة المصرية، وتتواجد شركة واحدة فقط هى «المصرية» لخدمات النقل إيجيترانس، فيما تملك شركات مقيدة مثل القلعة للاستثمارات، وراية القابضة للاستثمارات، شركات تابعة تعمل فى مجال نقل المنتجات والأسمنت.

جدير بالذكر أن هشان منصور، يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة «ميجا» القابضة للاستثمارات المالية، والتى يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه، وتملك شركات تابعة فى مجال تغطية وترويج الاكتتابات، والاستثمار المباشر والسمسرة فى الأوراق المالية، وتبحث إضافة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم، بما يعزز من قدرة الشركة على التحول لبنك استثمار متكامل.

وتنتشر شركات نقل الأسمنت السائب صغيرة ومتوسطة الحجم بكثرة داخل السوق المحلية، نظراً لدورها الحيوى فى خدمة شركات الأسمنت العملاقة، ومن آخر العقود المعلنة فى هذا المجال مع أعلنته شركة أسطول للنقل البرى التابعة لشركة «راية» القابضة عام 2014 عن توقيعها عقد مع شركة «أسيك» لنقل الأسمنت السائب لمدة 5 سنوات بقيمة تعاقدية قاربت 110 ملايين جنيه، لنقل و توزيع منتجات الشركة من الأسمنت المعبأ والسائب لعملائها عن طريق سيارات النقل الثقيل فى جميع أنحاء الجمهورية.