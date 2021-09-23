«النيل للبترول» تستهدف إضافة خدمة الغاز الطبيعي لـ 42 محطة

تستهدف شركة النيل لتسويق البترول التوسع فى إضافة خدمة الغاز الطبيعى إلى 42 محطة تابعة لتموين السيارات، وفقا لتصريحات مسئول بقطاع البترول.

وتأسست شركة النيل لتسويق البترول عام 2005 بهدف تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والشحوم ووقود تموين السفن والطائرات والمنتجات الكيماوية من خلال منظومة متكاملة للوفاء باحتياجات محافظات الجنوب .

وقال المسئول إن الشركة تسعى إلى تطوير محطاتها القائمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التوسع بإنشاء المزيد منها على الطرق السريعة وبالمدن الجديدة، بالتوازى مع التوسع فى ضم خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى إلى محطاتها.

ورغم التحديات التى مرت بها الشركة خلال جائحة كورونا فقد نجحت خلال العام الماضى ،وفقا لتقرر صادر عن قطاع البترول

، فى تطوير ورفع كفاءة 5 محطات، وإضافة خدمة بنزين 95 لنحو 16 محطة ، وافتتاح 3 محطات جديدة، ليتجاوز إجمالى محطاتها 70 محطة حاليا .

وبحسب التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه انتهت الشركة من إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز بمحطتها بمحافظة الأقصر وتسعى لإضافتها بمحافظة سوهاج.

وقال المسئول إن شركة النيل لتسويق البترول بدأت تنفيذ خطة من 4 محاور للتوسع وزيادة حجم مبيعاتها وعملائها فى السوق المحلية.

المحور الأول يتضمن زيادة تعاقداتها مع الشركات الأخرى سواء بقطاع البترول أو الزراعة أو المقاولات وغيرها من القطاعات الإقتصادية المختلفة للتوسع فى تقديم خدماتها وزيادة حجم مبيعاتها.

أما المحور الثانى يشمل زيادة حجم مبيعاتها من الزيوت المعدنية، عبر تعديل سياسة الشركة التسويقية،والاتفاق على بروتوكولات تعاون مع الشركات الشقيقة.

وعلى صعيد نشاط تموين الطائرات فتسعى الشركة إلى التوسع فى تقديم تلك الخدمة، لا سيما عقب شرائها وحدتي تموين متنقلة للطائرات ، وتجديد اتفاقيتها الفنية مع شركة شل العالمية .

وأخيرا تخطط الشركة للتوسع فى نشاط تموين السفن فى جميع الموانىء ، وجذب عملاء جدد خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أمس- فى بيان صحفى – أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تسير وفقاً للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز فى كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة ، وكذلك حجم الأعمال للمحطات الجارى تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع فى وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى .

ووجه الوزير بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقى المحطات،كما وجه بالتحديث المستمر للتطبيق الإلكترونى “Mop Stations ” الذى أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعى أو البنزين بأنواعه والسولار والشحن الكهربائى والذى يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.

كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التي شهدت زيادة مطردة خلال العام المالى الأخير ومراكز التحويل التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها .