«النيل للبترول» تتسلم قطعة أرض جديدة بمطار العلمين لتدشين محطة لتموين الطائرات

تسلمت شركة النيل لتسويق البترول قطعة أرض جديدة فى مطار العلمين لتدشين محطة متخصصة لتموين الطائرات بالوقود، وفقا لمصادر مسئولة فى قطاع البترول.

وتأسست الشركة عام 2005 بهدف تسويق المنتجات البترولية والزيوت المعدنية والشحوم ووقود تموين السفن والطائرات والمنتجات الكيماوية من خلال منظومة متكاملة للوفاء باحتياجات محافظات الجنوب .

وقالت المصادر إنه من المخطط أن يتم إنشاء محطة وقود طائرات العلمين الجديدة وفقا لأعلى المقاييس التى تتناسب مع طبيعة المنطقة، وما تشهده من تطور وتحديث وطفرات إنشائية وسياحية وتعليمية.

وذكر تقرير حديث صادر عن قطاع البترول – حصلت «المال» على نسخة منه – أنه تم طرح هذا المشروع على المكاتب الاستشارية الكبرى لاختيار أنسب التصميمات التى تتوافق مع مدينة العلمين الجديدة ، متضمنة أيضا اختيار أحدث المعدات والأجهزة والتصميمات الإنشائية للوصول إلى أعلى مستوى فى هذا المجال .

وتسعى شركة النيل بشكل دورى لتطوير محطاتها القائمة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التوسع فى إنشاء المزيد منها على الطرق السريعة وبالمدن الجديدة، بالتوازى مع التوسع فى ضم خدمة تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى إلى محطاتها.

ورغم التحديات التى مرت بها «النيل» خلال جائحة كورونا نجحت مؤخرا فى إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى لعدد كبير من محطاتها القائمة.

وأكدت المصادر أن «النيل» تنفذ حاليا خطة طموح للتوسع فى نشاط تموين الطائرات بالوقود ، فضلا عن باقى الأنشطة الأخرى العاملة بها فى السوق المحلية.

يشار إلى أن «النيل» بدأت تنفيذ خطة من عدة محاور للتوسع وزيادة حجم مبيعاتها وعملائها فى السوق المحلية، من أبرزها زيادة تعاقداتها مع الشركات الأخرى سواء فى قطاع البترول أو الزراعة أو المقاولات وغيرها من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتوسع فى تقديم خدماتها وزيادة حجم مبيعاتها.

وتستهدف الشركة زيادة حجم مبيعاتها من الزيوت المعدنية، عبر تعديل سياسة الشركة التسويقية، والاتفاق على بروتوكولات تعاون مع الشركات الشقيقة، فضلا عن خطة الشركة للتوسع فى نشاط تموين السفن فى جميع الموانىء، وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.

وتقوم «النيل» بتقديم خدمات تموين الطائرات فى مطارات أسيوط وسوهاج والعلمين على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط والسرعة بأحدث التقنيات العالمية الحديثة.

ووفقا لتقرير«البترول» تم رفع كفاءة محطة مطار سوهاج من ناحية السلامة ومواصفات الدفاع المدنى، والبدء فى تدشين محطة مطار أسيوط بأحدث المواصفات والاشتراطات القياسية العالمية، بعد اعتماد الرسومات من سلطة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات وإدارة الدفاع المدنى، مع تأمين المحطة الجديدة إطفائيا باتباع أحدث اشتراطات مقاومة الحريق.