«النيل للإعلام» يُطلق فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي



نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، برئاسة أماني سريح ، بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي برئاسة الدكتورة مها حسيب احتفالية ” شهر التوعية بمرض سرطان الثدي ” بمشاركة فرق التثقيف الصحي بالمديرية وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وبحضورالدكتورة اميرة طهيو وكيل اول وزارة الصحة والدكتورة هبة الله حسن أستاذ الأشعة التشخيصية والدكتور محمود الحسيني استاذ جراحة الأورام والدكتور حازم المنسي مدرس علاج الأورام والدكتورة رنا حسن مدرس التغذية والدكتورة إسراء زيدان مدير عام منطقة الجمرك الطبية .



وفي هذا الصدد أكدت أماني سريح على دور المركز في نشر الوعي الصحي بين المواطنين وذلك ضمن محور الصحة باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، مشيرة إلى أهمية المبادرات الرئاسية لصحة المرأة والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية لجميع السيدات بالمجان .



ومن جانبها أشادت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، لمبادرة “ابدأ بنفسك ” للكشف عن فيروس سي والفحص الكلوي . بفرق التثقيف الصحي تقديرا لما يقومون به من دور كبير في نشر الوعي الصحي وتقديم الخدمات للمرأة المصرية في مجالات الصحة العامة.



كما وجهت دكتورة مها حسيب الشكر لجميع الحضور ، وعرضت فعاليات شهر التوعية بمرض السرطان التي يقوم بها الفرق الطبية وتنظيم القوافل الطبية في مختلف الاحياء .



ولفتت الدكتورة هبة حسن إلى أهمية الكشف المبكر للسرطان في تحقيق معدلات شفاء عالية وضرورة اهتمام كل سيدة بصحتها وطرق الوقاية من الاصابة بالمرض .



كما تحدث الدكتور حازم المنسي عن اهمية الوعي بمرض السرطان وكيفية الفحص الذاتي وضرورة الفحص الاكلينيكي كل عام وفحص الماموجرام واهمية تشخيص المرض في مرحلة مبكرة وتلقي العلاج باسرع وقت .



وتطرق الدكتور محمود الحسيني للتحدث عن ثقافة الشعب المصري نحو سرطان الثدي واهم المعلومات المغلوطة عنه والفرق بين جراحة الاورام والجراحة العامة واهمية الفحص الدوري خاصة بعد سن الاربعين .



وتطرقت الدكتوة رنا عمارة إلى مناقشة أهمية التغذية السليمة ودورها في الوقاية من الأمراض خاصة عند بلوغ الفتاة سن 12 عام وضرورة المحافظة علي الوزن الصحي ولعب الرياضة وتناول الأطعمة والأغذية الطبيعية الغنية بالألياف خاصة الخضروات .



شهدت الندوة أيضاً تقديم خدمة طبية مجانية للمشاركين بالإحتفالية شملت فحص الثدي والكشف عن الامراض السارية .