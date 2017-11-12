النيل للأقطان تفاوض الأهلى على تسوية 60 مليون جنيه مديونية

❐ شوقى: لا نملك سيولة نقدية.. وعرضنا المبادلة بأصل أحمد على تتفاوض شركة النيل لحليج الأقطان، لتسوية مديونيات للبنك الأهلى المصرى، بقيمة 60 مليون جنيه، تمثل قرضا وفوائدة حصلت عليه عام 2003. وكشف الدكتور طارق شوقي، عضو مجلس إدارة الشركة، أنه جرى التفاوض مع مسئولي البنك حول تخفيض المديونية إلى 35 مل

❐ شوقى: لا نملك سيولة نقدية.. وعرضنا المبادلة بأصل

أحمد على

تتفاوض شركة النيل لحليج الأقطان، لتسوية مديونيات للبنك الأهلى المصرى، بقيمة 60 مليون جنيه، تمثل قرضا وفوائدة حصلت عليه عام 2003.

وكشف الدكتور طارق شوقي، عضو مجلس إدارة الشركة، أنه جرى التفاوض مع مسئولي البنك حول تخفيض المديونية إلى 35 مليون جنيه، موضحا أنها عبارة عن قرض دولاري بقيمة 3 ملايين دولار، حصلت عليه الشركة عام 2003، إلا أن الأحداث السلبية التي تعرضت لها الشركة منذ صدور حكم بطلان خصخصتها، أثرت على قدرتها على السداد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، كانت قد أصدرت حكما في عام 2013 ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وإعادتها للدولة، مع تعويض حاملى الأسهم، وهو ما لم ينفذ حتى الآن.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن مسئولي البنك الأهلي، أبدوا موافقتهم على التخفيض، بشرط قيام الشركة بسداد 35 مليون جنيه نقدا، إلا أن الأخيرة تتفاوض على السداد عبر التنازل عن أصل يتمثل فى قطعة أرض، وأكد «شوقى» أن الشركة لا تمتلك سيولة.

سجلت «النيل لحليج الأقطان» خسائر قدرها 72.238 مليون جنيه، خلال العام المالي 2017/2016، مقارنة بـخسائر قدرها 11.282 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.