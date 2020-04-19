«النيل للأدوية»: 36.6 مليون جنيه خسائر بيع مستحضرات متوقعة العام المالى المقبل

قدرت شركة «النيل للأدوية» ارتفاع خسائر المستحضرات التى يقل سعر بيعها عن تكلفتها بنحو 209 ملايين جنيه، العام المالى المُقبل 2020 – 2021.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للشركة العام المالي القادم فقد قدرت الشركة تحقيق خسارة للمستحضرات التى يقل سعر بيعها عن تكلفتها إلى بقيمة 36.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 36.4 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، بارتفاع نسبته 0.6% بقيمة 29 مليون جنيه.

نتيجة ارتفاع سعر البيع عن التكلفة 209 ملايين جنيه

كما توقعت الشركة ارتفاع تكلفة الحصول على الإيراد إلى 774.8 مليون جنيه، مقارنة 502.2 مليون جنيه العام المالى 2018- 2019.