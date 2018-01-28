النيل للأدوية: تعويم الجنيه تسبب فى انخفاض الأرباح

رجب عزالدينقالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن انخفاض أرباحها خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017، يرجع بصفة أساسية إلى زيادة أسعار المدخلات نتيجة التعويم.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال الفترة المذكورة إلى 165.3 مليون جنيه، مقابل 145.

رجب عزالدين

قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن انخفاض أرباحها خلال النصف المنتهى 31 ديسمبر 2017، يرجع بصفة أساسية إلى زيادة أسعار المدخلات نتيجة التعويم.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن تكلفة المبيعات ارتفعت خلال الفترة المذكورة إلى 165.3 مليون جنيه، مقابل 145.1 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016، وذلك نتيجة الزيادة الطارئة التى حدثت عن قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية الصادر فى 3 نوفمبر 2016، وأن معظم الخامات الداخلة فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج.

واعتمد مجلس إدارة الشركة بجلسة الأربعاء الماضى، الموافقة على نتائج أعمال الشركة النصفية، والتى أظهرت تراجع صافى الربح إلى 2.4 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

كما اعتمد المجلس الموافقة على بعض التوريدات وعلاج بعض العاملين.

