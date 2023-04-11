النيل للأدوية تستهدف تحقيق 158.4 مليون جنيه أرباحا خلال 2023-2024

اعتمد مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية الموازنة التخطيطية لعام 2023-2024.

وتستهدف النيل للأدوية تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 30.73% لتسجل 158.4 مليون جنيه، مقابل 121.2 مليون جنيه طبقا لخطة 2022-2023.

كما تستهدف النيل للأدوية نمو إجمالي الإيرادات بنحو 36.2%، لتصل إلى 1.54 مليار جنيه خلال 2023-20234، وذلك مقابل 1.13 مليار جنيه طبقا لخطة 2022-2023.

كما اعتمد مجلس إدارة النيل للأدوية، نتائج أعمال والقوائم المالية عن الفترة من 1-7-2022 إلى 28-2-2023.

وحققت النيل للأدوية نموا في صافي الأرباح خلال 8 أشهر بنحو 16.8%، لتسجل 90 مليون جنيه، مقابل 77 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.