«النيل للأدوية» تستهدف أرباحاً بقيمة 149.5 مليون جنيه العام المالي المقبل

كشفت الموازنة التقديرية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية -النيل، عن استهدافها تحقيق صافي ربح بقيمة 149.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2021-2022.

وذكرت “النيل للأدوية”، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أن صافي الربح المستهدف مقارنة بفائض مخطط تحقيقه للعام المالي الحالي 153.7 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الموازنة قدرت تحقيق إيرادات بقيمة مليار جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021.

وكشفت المؤشرات المالية للنيل للأدوية عن النصف الأول من العام المالي الجاري ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 12.1%.

وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وقالت النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، إن نمو أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021 ، يرجع على 4 عوامل.

وأرجعت ارتفاع الربحية خلال الفترة المذكورة إلى انخفاض الإهلاك والفوائد إلى 9.3 مليون جنيه، مقابل 12.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

بينما انخفض حجم الأعباء والخسائر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 16.6 مليون جنيه، مقابل 25.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وخلال الفترة تراجع حجم الخدمات المشتراة إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 18 مليون جنيه، فيما انخفضت الأجور إلى 80.9 مليون جنيه مقابل 98.2 مليون جنيه.