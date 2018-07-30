النيل للأدوية : الارتفاعات المتوالية لأسعار الخامات سبب الخسائر

رجب عز الدين: قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن ارتفاع الأسعار المتوالية للخامات والمستلزمات تسبب فى تسجيل خسائر خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018. وسجلت الشركة صافى خسارة 12.8 مليون جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو، مقارنة بصافى ربح …

رجب عز الدين:

قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن ارتفاع الأسعار المتوالية للخامات والمستلزمات تسبب فى تسجيل خسائر خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018.

وسجلت الشركة صافى خسارة 12.8 مليون جنيه خلال العام المنتهى 30 يونيو، مقارنة بصافى ربح 23.2 مليون جنيه خلال 2017.

وارتفعت إيردات الشركة إلى 462.7 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2018 مقارنة بنحو 417 مليون جنيه خلال 2017.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن استمرار الارتفاعات المتوالية لأسعار الخامات والمستلزمات ومواد التعبئة والتغليف، بسبب زيادة أسعار الطاقة والوقود أدى إلى زيادة عدد المستحضرات المخسرة إلى 127 مستحضرا، مقابل 107 مستحضرات فى العام الماضى.

وأضافت الشركة أن مصروفاتها على بند الخامات ومواد وقطع الغيار والوقود والمشتريات بغرض البيع ارتفعت إلى 253.3 مليون جنيه خلال 2018 مقارنة بنحو 205.6 مليون جنيه بزيادة 47.7 مليون جنيه .

وانخفضت مبيعات التصدير إلى 20.9 مليون جنيه مقارنة بنحو 32 مليون جنيه خلال العام الماضى.