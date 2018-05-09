النيل لحليج الأقطان تواجه أزمة سيولة.. وملف بطلان الخصخصة محلك سر

منى عبد البارىتواجه شركة النيل لحليج الأقطان أزمة سيولة تؤثر تأثيرًا حادًّا على قدرتها للوفاء بما يتطلبه استمرار النشاط التجارى للشركة، وبشكل خاص الأجور، وما فى حكمها، والالتزامات الضريبية، وذلك تزامنًا مع وصول كل المحاولات التى جرت الفترة الماضية لحلِّ أزمة بطلان خصخصتها إلى طريق مسدود.يذكر أن

منى عبد البارى

تواجه شركة النيل لحليج الأقطان أزمة سيولة تؤثر تأثيرًا حادًّا على قدرتها للوفاء بما يتطلبه استمرار النشاط التجارى للشركة، وبشكل خاص الأجور، وما فى حكمها، والالتزامات الضريبية، وذلك تزامنًا مع وصول كل المحاولات التى جرت الفترة الماضية لحلِّ أزمة بطلان خصخصتها إلى طريق مسدود.

يذكر أن أزمة شركة النيل لحليج الأقطان بدأت منذ إصدار محكمة القضاء الإدارى حكمًا نهائيا عام 2013 ببطلان خصخصتها، وإعادتها للدولة مرة أخرى، مع تعويض حاملى الأسهم، وبعد ذلك تعطلت أعمالها لتعتمد فى سداد مصروفاتها على إيرادات نشاط الحلج الموسمى فقط.

وقال السيد الصيفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب لـ»المال» إنه كان يأمل أن يتم حل أزمة الشركة المتوقفة عن النشاط بشكل تام منذ عام 2015 عقب الانتخابات الرئاسية، مع استقرار الأوضاع السياسية إلا أن ذلك لم يتم، إذ لم تتلق الشركة أى ردود لمقترحاتها السابقة للخروج من أزمتها.

وكان مسؤولو الشركة طرحوا سابقا عددًا من السيناريوهات لإنهاء الأزمة، تم التوجه بها لأكثر من جهة، ومن بينها مذكرة تم رفعها لمؤسسة الرئاسة، شملت عددًا من الحلول منها مبادلة أسهم المستثمرين الحاليين بالشركة بأسهم فى إحدى الشركات الحكومية المزمع طرحها فى البورصة، أو تحديد قيمة الأسهم وسدادها بأى من طرق السداد، سواء المادية أو العينية.

وشملت الحلول كذلك إجراء الحكومة لاكتتاب مغلق على نفس أسهم شركة النيل ولمساهميها الحاليين لتحصيل الفارق السعرى، أو مبادلة الأسهم فى شركات أخرى، دون طرحها فى البورصة، كما تم عرض هذه المذكرة أيضًا على مجلس الوزراء، ولم تتلق الشركة أى ردٍّ حتى الآن.

وبلغت قيمة التزامات الشركة عن الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى (يوليو 2017 – مارس 2018) نحو 170.8 مليون جنيه، وقامت الشركة بسداد الضرائب، وجزء من القرض الدولارى المستحق عليها للبنك الأهلى المصرى، وذلك رغم عدم توفير السيولة اللازمة لمواجهة أى التزامات مستحقة.

وقال الصيفى إن شح السيولة يقوض قدرة الشركة على الاستمرار فى ضوء احتمالية عجزها عن الوفاء بما يحتاجه النشاط التجارى، وبشكل خاص أجور العاملين، والالتزامات الضريبية، والأرصدة المدينة على الشركة.

وأظهرت قائمة المركز المالى للشركة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى تراجعًا فى الأرباح المرحلة بنسبة 46.8% لتصل إلى 81 مليون جنيه، مقارنة بـ154 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وخلال الفترة المالية المذكورة بلغ صافى أرباح الشركة 1.9 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسارة 70 مليون جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما أرجعه الصيفى إلى زيادة كمية الأقطان الواردة لمحالج الشركة خلال هذه الفترة، وكذلك ارتفاع سعر الخدمة.

وترجع خسائر العام الماضى للشركة إلى مديونياتها البالغة 6 ملايين دولار مستحقة للبنك الأهلى، فى صورة قرض سابق تعثرت فى سداده لعدم امتلاكها السيولة اللازمة.

وخلال الفترة المالية المذكورة بلغت كمية الأقطان الواردة للشركة 117 ألف قنطار، مقارنة بـ 35 قنطارًا الموسم الماضى، كما ارتفع سعر خدمة الحلج والكبس إلى 90 جنيهًا، و10 جنيهات على الترتيب، مقارنة بـ62 و8 جنيهات الموسم الماضى.

وسجلت إيرادات الشركة خلال فترة 9 أشهر 12 مليون جنيه، مقارنة بـ2.5 مليون جنيه العام الماضى، كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 7.3 مليون جنيه، مقارنة بـ4.5 مليون جنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، والسولار، وأجرة الحلج.

وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة إلى 3.5 مليون جنيه مقابل 2.7 مليون جنيه، نتيجة الزيادة السنوية فى الأجور، وتنفيذ أحكام قضائية على الشركة.

وكانت مصادر بالشركة قالت سابقًا لـ»المال» إن التزامات الشركة الممثلة فى أجور العاملين، والتأمينات، والضرائب، وفواتير المياه والكهرباء يبلغ إجماليها 15 مليون جنيه سنويًّا.

يشار إلى أنه تم وقف التداول على أسهم «النيل لحليج الأقطان» منذ عام 2011، فيما أظهرت القوائم المالية ارتفاع خسائرها إلى 72.530 مليون جنيه، بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ254.9 ألف جنيه للفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

يذكر أن رأسمال النيل للأقطان يبلغ 269.9 مليون جنيه، موزعة على 52.9 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات.