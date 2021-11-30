النيل تتعاقد مع إتقان كاستشاري مالي وتسويقي لـ «نايل بيزنس سيتي العاصمة»

على مساحة 296 ألف متر مربع بما يعادل نحو 70.5 فدان بارتفاع 56 دور

أعلنت شركة النيل للتطوير العقارى، التعاقد مع شركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية، كاستشارى مالى وتسويقي لإطلاق مشروع نايل بيزنس سيتى بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو ثالث أعلى برج في أفريقيا، وأعلى وأكبر مدينة رأسية في أفريقيا.

و وقع العقد المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل ، وباسم الشربينى الرئيس التنفيذي لشركة إتقان.

محمد طاهر: إتقان تمتلك معلومات عن كل شبر في العاصمة الإدارية

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير العقاري، إن هذا التعاون ليس الأول بين شركته و إتقان، والعلاقة بين الطرفين قوية وممتدة

وأشاد طاهر بدور “إتقان” فى إعداد الدراسات التسويقية والمالية للمشروع، قائلا: “إتقان ساعدتنا كثيرا في تجهيز الدراسات التسويقية والمالية للمشروع والاستعانة بخبراء تخطيط العاصمة الإدارية”.

وأضاف: “إتقان تمتلك معلومات عن كل شبر في العاصمة الإدارية، وتم اختيار قطعة أرض المشروع بناء على دراسات متأنية ودقيقة، كما تم تزويد المشروع بأفكار جديدة ومبتكرة بناء على دراسات أجرتها شركة إتقان “.

وأوضح أن إجراءات الدراسات المالية للمشروع شهدت العديد من التحديات بسبب ضخامة المشروع وتفاصيله الكثيرة وحاولنا عدم إضافتها وتحميلها على سعر المتر للعميل، وكان التحدي لشركة إتقان إعداد دراسة مالية متوازنة وتسعير عادل وطبيعي يستهدف شريحة كبيرة من العملاء.

وأكد طاهر أن المشروع على مساحة 296 ألف متر مربع، بما يعادل نحو 70.5 فدان، وهو أعلى ناطحة سحاب في مصر تابعة للقطاع الخاص بارتفاع 56 دور ، والمشروع يتكون من 4 أبراج منفصلة.

باسم الشربيني: المشروع درة العاصمة الإدارية.. والسوق يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة

ومن جانبه، أشار باسم الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة إتقان للاستشارات المالية والتسويقية ، إلى أن المساهمة فى طرح المشروع خطوة كبيرة وإضافة قوية للسوق المصرى.

وأضاف أن المشروع هو درة تاج العاصمة الادارية ونقطة منتصف النهر الاخضر، وبذلت ” إتقان” جهد غير مسبوق حتى يخرج المشروع فى أفضل صوره تسويقيا وماليا وتم إعداد أبحاث ودراسات من جميع دول العالم للحصول علي أفضل أفكار للمبنى.

وأشار إلى أن سوق العاصمة الإدارية يحتاج لأفكار جديدة ومبتكرة وغير تقليدية فى ظل حجم المنافسة الشرسة التى يشهدها، وهو ما يقدمه مشروع نايل بيزنس سيتى، وهو مشروع فريد ومميز يواكب أحدث ما توصل له العالم سواء على مستوى التصميمات أو أساليب البناء.

أحمد عبدالعزيز: المشروع تطلب إعداد وتجهيز من نوع خاص حتى يخرج فى أفضل صورة

فيما قال أحمد عبد العزيز المدير العام والاستشاري المالي بشركة إتقان، إن التعاقد مع شركة النيل على مشروع نايل بيزنس سيتى كان يمثل تحدى كبير بسبب ضخامة المشروع وهو ثاني أعلى ناطحة سحاب مصر ويحتاج لاعداد وتجهيز ودراسات من نوع خاص حتى يخرج فى أفضل صورة ويحقق أعلى العوائد الاستثمارية للعملاء والشركة.

وأضاف أن من ضمن مراحل عملية التسعير هي مراجعة أسعار المشروعات المشابهة ولكن هذا المشروع فريد من نوعه وليس له مثيل فى السوق، وكان تحدي بالنسبة لنا إعداد التسعير الأمثل بسبب كل المزايا والتفاصيل التى يتمتع بها.

وأشار إلى الوصول إلى أنظمة سداد وأسعار مميزة جدا تستهدف أكبر شريحة من العملاء.

وتقدم “إتقان” حزمة من الخدمات الاستشارية وتتمثل فى إعداد الأبحاث التسويقية الشاملة وتحليل المنافسين، وضع التصور الاستراتيجي للمشروع، الإشراف على متابعة الأنشطة التسويقية وتنفيذ الخطة التسويقية.

كما تقدم الاستشارات المالية وتتضمن تطوير ومراجعة الدراسة المالية بكل مراحلها بما فيها وضع التسعير وأنظمة السداد، والإشراف على تطوير الخطط المالية واعداد الموازنات وإدارة التدفقات النقدية

كما تتولى الإشراف على بناء وتطوير فريق الإدارة المالية الداخلي للشركة وتقديم الدعم الفني ومتابعة أنظمة السداد والتسعير وتحديثها بشكل دوري وبناء منظومة تقارير لمتابعة الأداء المالي للشركة.