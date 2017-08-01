النيل الهندسية تفسر كيفية حصول وكلاء جيب على ألفا روميو

شريف عيسى أكد هشام الطيبي، العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية، وكلاء فيات وجيب وألفا روميو، أن فيات كرايسلر العالمية (الشركة الأم المالكة لعلامة الفا روميو) أجرت بالفعل بعض التعديلات على عقود وكلاء جيب غير الحصريين تتيح لهم الحصول على وكالة ألفا روميو أيضا.وأوضح الطيبي في تصريحات لـ"المال"

شريف عيسى

أكد هشام الطيبي، العضو المنتدب لشركة النيل الهندسية، وكلاء فيات وجيب وألفا روميو، أن فيات كرايسلر العالمية (الشركة الأم المالكة لعلامة الفا روميو) أجرت بالفعل بعض التعديلات على عقود وكلاء جيب غير الحصريين تتيح لهم الحصول على وكالة ألفا روميو أيضا.

وأوضح الطيبي في تصريحات لـ”المال” أن هناك مفاوضات لتفعيل تلك التعديلات في مصر.

ويعني هذا التعديل أن “النيل الهندسية” لم تعد وكيلا حصريا للعلامة الإيطالية ألفا روميو في مصر، وأصبح من حق أي وكيل لجيب في مصر عرض طرازات الفا روميو في منفذه وبيعها وتوفير خدمات ما بعد البيع لها كالصيانة وقطع الغيار.

يشار إلى أنه وفقاً للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك، فإن إجمالى سيارات ألفا روميو التي تم الإفراج عنها خلال النصف اﻷول من العام الجاري، لم يتجاوز سيارتين.

وفي ذات السياق، قال الطيبي إنه سيتم طرح طرازات جديدة كلياً من طرازات ألفا روميو خلال فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك فورميلا” والمقرر انطلاق فاعلياته منتصف سبتمبر المقبل.

وتابع : “سيطرح طراز ستيلفيو أول سيارة رياضية متعددة الاستخدمات منتجة من العلامة الإيطالية”.

وقال إن النيل الهندسية باعت 100 سيارة ألفا روميو خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الجارى، مقارنة بـ 500 وحدة خلال العام الماضي كاملا.

وكشف عن سعى النيل الهندسية لضخ استثمارات بقيمة 25 مليون جنيه بألفا روميو خلال الفترة المقبلة بتدشين صالات عرض ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة فى كل من الغردقة والإسكندرية.

وتوقع أن يشهد سوق السيارات بشكل عام تحسنا خلال الربع الرابع من العام الجاري، مع انطلاق اوتوماك فورميلا، بمبيعات تتراوح بين 70 إلى 80 ألف سيارة للعام بأكمله.