حصلت شركة النيل للتطوير العقاري على موافقة مركز البحوث لمشروع “31N”، وبذلك تصبح أول شركة تحصل على تلك الموافقة بمنطقة ناطحات السحاب التي تعد من أهم الموافقات ضمن إجراءات رخصة المشروع.

قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس الإدارة، أن شركة النيل العقارية أنهت كل الرسومات الهندسية الخاصة بمشروع “31N” الذي يعد أول ناطحة سحاب احتفالية في مصر.

وتابع أن استلام الموافقات النهائية من مجمع البحوث يأتي ضمن خطوات ثابتة تتخذها الشركة في الحفاظ والالتزام بالجدول الزمني الخاص بالمشروع ، وتعتبر تلك الخطوة من أهم الخطوات التنفيذية الخاصة والتي تفيد العملاء .

وأضاف ” طاهر ” أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الحفر بالمشروع علي عمق 24 مترا تحت سطح الأرض، وجار الانتهاء من كل أعمال الإحلال الخاصة بتربة المشروع وإجراء اختبار “Plate load test” والذي يعد واحد من أهم اختبارات التربة.

وأوضح “طاهر” أن مشروع “31N” يسير وفق مخطط زمني مدروس من الناحية التنفيذية فالمشروع تم تخصيصه شهر مارس عام 2021 وتم مراجعة التصميمات والحصول علي الموافقة المبدئية بشهر يونيو من عام 2021.

وتم استخراج تصريح الحفر بشهر يوليو 2021، وتم البدء في أعمال الحفر بشهر سبتمبر 2021 وتم الانتهاء منة بشهر يناير 2022.

وتم البدء في أعمال الاحلال شهر بنفس التوقيت والانتهاء منها بشهر مارس 2022، وتم استخراج موافقة مركز البحوث نهاية شهر مارس من عام 2022، وأعمال الخرسانة سوف تبدأ خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأشار “طاهر” إلى أن شركة النيل تعد ضمن قلائل الشركات التي لديها أدارة مخاطر لدراسة جميع الأوضاع التي قد تطرأ علي السوق من زيادة في أسعار مواد البناء وارتفاع سعر الدولار وخلافة ووضع الحلول العلمية مسبقاً لتدارك تلك المخاطر .