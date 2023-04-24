النيل العامة للطرق تفوز بتنفيذ مدرسة دولية بالسويس

فازت شركة النيل العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، بتنفيذ وإنشاء مدرسة النيل الدولية بالسويس، والتي يتم إنشاؤها بتمويل من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وحسب مصادر مطلعة لـ” المال” فإن شركة النيل العامة للطرق والكباري، فازت بالمشروع بقيمة تصل إلى نحو 129.6 مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن الشركة، كانت أقل العروض التي تقدمت لتنفيذ المشروع، حيث تقدمت شركة النصر للمباني والإنشاءات ” إيجيكو ” بعرض قدره 369 مليون جنيه، بينما تقدمت شركة تبارك للهندسة والمقاولات بقيمة تصل إلى 253 مليون جنيه.

بينما تقدمت شركة الغريب للمقاولات بقيمة تصل إلى 158 مليون جنيه، فيما تقدمت شركة الشروق للمقاولات بعرض قدره 168 مليون جنيه.

وتقوم شركة النيل العامة للطرق والكباري، بتنفيذ العديد من المشروعات المختلفة، حيث تعمل على تنويع حصيلتها من المشروعات التي تقوم بتنفيذها، وعدم الاقتصار على إنشاء أو صيانة الطرق فقط.

وكانت محافظة السويس خصصت قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس النيل الدولية، والتي تهدف إلى خدمة الطبقة المتوسطة التي لا تستطيع إلحاق أبنائهم بالمدارس الدولية ذات المصاريف السنوية المرتفعة، أو الحكومية العامة التي تنخفض بها جودة التعليم، كما يوفر صندوق تطوير التعليم نحو 20% من الأماكن لغير القادرين.

وتؤهل مدارس النيل خريجيها للالتحاق بأي جامعة دولية، كما تهدف المدارس إلى توفير نظام تعليمي متكامل لا يحتاج الطالب فيها إلى دروس خصوصية تزيد من العبء المالي على أولياء الأمور والعبء الذهني على الطالب.

يذكر أن مدارس النيل الدولية هي مدارس مصرية تساهم في تأسيسها صناديق تمويل حكومية، بدأت نشاطها عام 2010 لتقدم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة.

كما يقوم على إدارة المدارس شركة مصر للإدارة التعليمية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج.

فيما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليا بقناة التعليم العالي، وتقوم تلك المدارس بتدريس مناهج مصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة.

وتأسست شركة النيل العامة للطرق والكباري عام 1963 والتي تتبع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وتعمل في أعمال الكباري ومشروعات الطرق، والأعمال الصناعية والخرسانية بالموانئ والمطارات.

ومن أهم المشروعات التي قامت بتنفيذها مؤخرا، إصلاح هاويس المالح بميناء الإسكندرية، وانشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط.