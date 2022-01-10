«النيل العامة للإنشاء والطرق» تعتمد قوائمها بـ5.230 مليار جنيه ايرادات

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق برئاسة اللواء مهندس عادل صلاح ترك رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2020/2021، بحضور اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى…

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة النيل العامة للإنشاء والطرق برئاسة اللواء مهندس عادل صلاح ترك رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2020/2021، بحضور اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء ومجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد اللواء مهندس عادل صلاح ترك رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى أنه رغم الظروف الصعبة التي مر بها قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والمنافسة مع الشركات الأخرى إلا أن شركة النيل العامة للإنشاء والطرق حققت أعلى إيرادات فى تاريخها خلال العام المالى المنقضى بلغت 5 مليار و230 مليون جنيه واصفا هذا بأنه انجازا حقيقيا كما حققت أرباحا بلغت 155 مليون جنيه.

ووصف اللواء عادل ترك شركة النيل للإنشاء والطرق بأنها أحد الدعامات الرئيسية فى تنفيذ مشروعات الدولة المصرية موجها الشكر والتحية لكل عامل بالشركة ينفذ مشروعاتها تحت أصعب الظروف فى شق الطرق فى الجبال والصحارى وتوسعة وتطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى أو مشروعات الطرق وتوسعة كوبرى المنصورة وغيرها من المشروعات فى كافة القطاعات والانحاء .



واستعرض المهندس على حسن عياد رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق خلال كلمته أمام الجمعية أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالى 2020/2021 والحسابات الختامية فى 30/6/2021 والتي تعكس الأداء المتميز فى مشروعاتها و يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى.

وتابع عياد: ذلك بوضوح فى المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتى تشرفت الشركة بافتتاح القيادة السياسية لها خلال العام الماضي فى ميناء الإسكندرية وطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى وكوبرى جنيفة والعديد من المشروعات.

وكذلك حرصها على الاستمرار فى الالتزام بتنفيذ ما يسند إليها من مشروعات من مختلف جهات الإسناد.

وأشار عياد إلى استمرار الشركة خلال هذا العام بالعمل على تعزيز تواجدها فى السوق المحلى بتطوير أدائها التنفيذى للمشروعات وزيادة مستوى جودة التنفيذ بها.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مؤشرات الإنتاج الذاتى منها إنتاج 1,750 مليون طن خلطة اسفلتية و410 ألف متر مكعب خلطة خرسانية و2, 2 مليون متر مكعب سن تكسير بأنواعه المختلفة.

كما أنتج مصنع المواسير الخرسانية 18 ألف متر طولى مواسير خرسانية بأقطار مختلفة، ونجح مصنع الاضافات فى تغطية احتياجات الشركة من إضافات الخلطة الخرسانية بمختلف أنواعها لمشروعات الشركة الإنشائية.

ولفت رئيس الشركة إلى إنجاز جديد للشركة سيدخل الخدمة العامة المالى الحالى وهو مصنع الفلنكات الخرسانية لتغطية احتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق من الفلنكات الخرسانية بأنواعها.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إنشاء المصنع على أرض الشركة بمحطة خلط ام زغيو بالاسكندرية وتم توريد المعدات من شركة RMS وجارى حالياً إنهاء تصاريح دخول الخبراء الأجانب للتركيب والتدريب ليحقق قيمة مضافة وربحية للشركة مؤكدا أنه من المخطط البدء فى إنتاج الفلنكات قبل نهاية فبراير المقبل.

وحول أبرز المشروعات ونتائج الأعمال خلال العام المالى 2020/2021 اوضح ان الشركة نفذت لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري عددا من المشروعات منها تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / أسيوط الغربى القطاع العاشر بطول 25كم والقطاع الاول من ازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول بطول 35 كم وتقوية وإنشاء حارة ثالثة لتطوير رافد جمصة القطاع الأول بطول 20 كم.

وتوسيع كوبري الجامعة بالمنصورة علي النيل وانشاء منزل ومطلع جديد وتوسيع كوبري الجامعة بالمنصورة علي النيل وانشاء منزل ومطلع جديد، و انشاء كوبرى جنيفة وإنشاء عدد 2 كوبرى علوى اعلى مزلقانات السكة الحديد بمدينة الحمام وانشاء كوبرى الشموت على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى السريع.

المهندس على عياد

كما تنفذ الشركة حاجز الأمواج الشرقى بطول 842 م وحاجز بينى 1050 م ( جنوب ميناء العين السخنة) ونفذت الشركة كذلك عدد من المشروعات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر منها إحياء التراث الحضارى لمحطة مصر بالاسكندرية وتطوير ورش عمرة الجرارات بعنبر بولاق – السبتية وتطوير ورش أبو غاطس ومشروع انشاء سقيفة قطارات تالجو بمنطقة الفرز بالقاهرة وتطوير عدد من مزلقانات السكة الحديد ونفق عزبة الوالدة بحلوان والترميمات العاجلة للكبارى والأنفاق والسقايف منها كوبرى السكة الحديد أعلى الرياح الناصرى السادات كفر/ داوود وكوبري أبو زعبل .

كما ساهمت الشركة فى تنفيذ عدد من مشروعات الموانئ البحرية والبرية أبرزها تطوير ساحات ميناء الاسكندرية ومشروع تطوير ورفع كفاءة الحاجز الشرقى – ميناء دمياط ورفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية بميناء نويبع البحرى كذلك مشروع رفع كفاءة ورفع كفاءة ميناء طابا البرى وأشار المهندس على عياد الى ان الشركة تشارك فى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى (كوبرى الاسماعيلية – محطة رمضان 1)

وحول أهم مؤشرات نتيجة النشاط المالي أوضح رئيس الشركة المهندس علي عياد ان ايراد النشاط المحقق بلغ 5230 مليون جنيه بنسبة زيادة 52.7 % مقابل 3425 مليون جنيه للعام السابق كما بلغت الأجور المنصرفة للعاملين 352.4 مليون جنيه مقابل 291.7 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.8%.

وفى ختام كلمته توجه المهندس علي عياد بالشكر اللواء مهندس عادل ترك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى لدعمه المستمر للشركة .

كما توجه بالشكر لجهات الإسناد التى شرفت الشركة بالعمل بمشروعاتها وعلى رأسها الهيئة العامة للطرق والكباري كما تقدم بالشكر لممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على ما يقدمونه من عون وملاحظات للشركة في سبيل استمراريتها وعلاج أوجه القصور وتحقيق أهدافها الاقتصادية وبعث بالتهنئة للعاملين بالشركة لما يبذلونه من فكر وجهد يؤدى إلى النجاح الذي يتم تحقيقه بجهودهم.