النيل الصحراوية تستهدف أعمالًا بمليار جنيه

❏ 25 مليون جنيه أرباحاً متوقعة مقابل 16 مليوناً العام الماضىالمال ـ خاصقال المهندس حلمى زيدان، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق الصحراوية التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى، إن شركته لديها تعاقدات فى العام الحالى بقيمة 800 مليون جنيه، وتستهدف أن تصل لمليار جنيه قبل نهاية 2018، مقارنة بـ700

❏ 25 مليون جنيه أرباحاً متوقعة مقابل 16 مليوناً العام الماضى

المال ـ خاص

قال المهندس حلمى زيدان، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق الصحراوية التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى، إن شركته لديها تعاقدات فى العام الحالى بقيمة 800 مليون جنيه، وتستهدف أن تصل لمليار جنيه قبل نهاية 2018، مقارنة بـ700 مليون جنيه العام الماضى، إضافة إلى أنها تستهدف تحقيق أرباح بقيمة 25 مليونًا، مقابل 16 مليونًا فى 2016-2017.

وأضاف لـ«المال»، أنه تم إسناد تنفيذ 50 كيلومترًا فى طريق «سفاجا مرسى علم»، بتكلفة 600 مليون جنيه لشركته، ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، فضلا عن أنها أنهت %95 من الدائرى الإقليمى فى قطاع القوس الغربى فى محافظة الشرقية بتكلفة تصل لـ450 مليونًا، لافتًا إلى أن الطريق به 13 عملا صناعيًّا.

يشار إلى أن طول الجزء الذى تنفذه وزارة النقل فى الدائرى الإقليمي، يبلغ 92 كيلومترًا، ويبدأ من طريق “القاهرة بلبيس الصحراوي”، حتى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي”، ويمر مسار الطريق بـ 4 محافظات هي: الشرقية، والقليوبية، والمنوفية، والجيزة”، بدءًا من بلبيس وانتهاء بتقاطعه مع طريق «القاهرة الإسكندرية الصحراوي»، ويتضمن 50 كوبرى و64 نفقا، أهمها كوبرى على النيل عند بنها، والآخر على الرياح الناصرى والرياح البحيرى عند الخطاطبة، وتقاطع علوى حر مع الطريق الزراعى عند بنها.

ولفت «زيدان» إلى أن شركته تستكمل فى الوقت الحالى تنفيذ تعاقداتها مع هيئة السكة الحديد، لافتًا إلى أنه مستهدف إنهاء أعمال تطوير وصيانة لـ24 محطة على خط «بنها – بورسعيد»، بتكلفة 60 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير 50 مزلقانا مدنيا، ومقرر تسليم تلك الأعمال للهيئة منتصف 2018.

وتابع: هناك بعض المشاكل التى تواجه الشركة فى تنفيذ أعمال تطوير المزلقانات، ومنها نزع ملكية الأراضي، وتغطية المصارف النيلية التابعة لوزارة الري، إلى جانب كثرة المساجد غير المرخصة المقامة على حرم المزلقان، ومن ثم تضطر الشركة الحصول على موافقات لإزالة تلك التعديات، وتغطية المصارف.

وأوضح أن الشركة تستهدف تنفذ أعمال بقيمة 300 مليون جنيه فى محور ديروط بمحافظة أسيوط المقرر أن تنفذه هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى تكلفته الإجمالية تصل لمليار جنيه.

وأشار «زيدان»، إلى أنه مقرر إنهاء كوبرى البلينا فى محافظة سوهاج منتصف 2018، بطول 1200 متر، وبتكلفة تصل لـ200 مليون، إضافة إلى إنهاء كوبرى كفر بولين فى البحيرة نهاية العام المقبل.

وأوضح أن شركته تمتلك مساحات كبيرة من الأصول، تصل لـ 92 ألف متر مربع، إضافة إلى 4 أفدنة سيقام عليها ورش للشركة فى منطقة أبو زعبل، مضيفًا الأراضى تتوزع: بواقع 24 ألف متر فى شبرا الخيمة، و24 فى مدينة نصر بشارع الطيران، إضافة إلى 16 ألف متر فى الإسكندرية بمنطقة مرغم، إلى جانب 28 ألف متر فى منطقة شق الثعبان.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للطرق الصحراوية، إنه تم رصد ما يقرب من 50 ميلونًا لتطوير معدات الشركة، منها شراء 2 خلاط أسفلتى، مشيرًا إلى أن هناك صيانة تتم بشكل مستمر للمعدات، لكن بعضها متهالك مطلوب شراء بديل له.

وذكر «زيدان»، أن الشركة لها مستحقات مالية وفروق أسعار قبل وبعد تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، تصل لـ300 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه رغم إقرار قانون صرف تعويضات المقاولين، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف أية مستحقات للشركة.

وأصدر مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف يوليو الماضى قرارًا بصرف %10 دفعة مقدمة من حساب التعويضات لشركات المقاولات، لحين إنهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسته من احتساب كامل التعويضات المستحقة للشركات، نتيجة لتغيرات أسعار مواد البنا.

يذكر أن هناك حوالى 2300 شركة من إجمالى 30 ألفا و900 شركة مقاولات مقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد أنهت أعمالها تمامًا فى السوق نتيجة العثرات الاقتصادية وتأخر صرف التعويضات، ويسرى القانون على حوالى %100 من باقى الشركات الأعضاء فى الاتحاد، والتى لا تزال تعمل فى السوق، بحسب تصريحات رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأوضح أن إجمالى أجور العاملين تصل سنويا لـ42 مليونًا، لعدد 2000 عامله ثابته، ونحو 2500 عامل بعقود، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 4 ملايين جنيه للرعاية الطبية والصحية لكل العاملين.