النيل الثقافية تستضيف سفير جورجيا.. السبت

سمر السيد وهاجر عمران أعلنت سفارة جورجيا بالقاهرة، أن مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو سيستضيف يوم السبت المقبل، سفير جورجيا بمصر الكسندر نالباندوف، لإجراء لقاء معه ببرنامج "هذه ليلتي" بالقناة الثقافية، التابعة لقطاع القنوات المتخصصة. وأضافت السفارة، في بيان لها، اليوم…

سمر السيد وهاجر عمران

أعلنت سفارة جورجيا بالقاهرة، أن مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو سيستضيف يوم السبت المقبل، سفير جورجيا بمصر الكسندر نالباندوف، لإجراء لقاء معه ببرنامج “هذه ليلتي” بالقناة الثقافية، التابعة لقطاع القنوات المتخصصة.

وأضافت السفارة، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه نظرًا لتقدير سفير جورجيا بالقاهرة لمبني الإذاعة والتليفزيون ومكانته الخاصة وتاريخه العريق، خصه بأول لقاء له على قنوات تليفزيونية مصرية.

ستدور الحلقة عن جورجيا كدولة سياحية وجاذبة للاستثمار وفنها واقتصادها، كما سيكون هناك العديد من الفيديوهات تشاهد من خلالها جورجيا بمدنها المختلفة وجبالها الرائعة والفنون المختلفة الجورجية.