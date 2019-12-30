النيكل يرفع مكاسب أكبر ثري في روسيا إلى 8.5 مليار دولار خلال 2019 (جراف)

انتعشت مكاسب الأثرياء في روسيا خلال 2019 برغم تعرض البلاد لتهديد أمريكي بفرض اقسى عقوبات عليها وكان معدن النيكل هو السبب وراء تعاظم مكاسب أكبر ثري في روسيا.

23 شخصا يتصدر قائمة بلومبرج للأكثر ثراء

وتصدر 23 شخصا قائمة الأكثر ثراء التي تتبعها وكالة بلومبرج وتبين أنهم حققوا مكاسب تصل إلى 52.9 مليار دولار خلال 2019.

وهي أكبر مكاسب يتم تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية، وتجئ هذه المكاسب كذلك عقب خسائر تكبدوها العام السابق.

فلاديمير بوتنان

وقاد مكاسب مجموعة ال23 الثري الروسي فلاديمير بوتنان البالغ من العمر 58 عاما، وحقق بوتنان مكاسبه المقدرة بنحو 8.5 مليار دولار جراء امتلاكه شركة لانتاج معدن النيكل.

العملات والأسهم

وانتعشت أسعار العملات والأسهم والسندات خلال 2019 بدعم من قيادة بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي توجه البنوك المركزية نحو تخفيض أسعار الفائدة بغرض دعم النمو الاقتصادي.

البورصة الروسية

وتحسن أداء البورصة الروسية لتشغل المرتبة الأولى عالميا استنادا إلى إجمالي العائد المقدر بالدولار. وشغلت العملة الروسية المرتبة الثانية عالميا من حيث الأداء.

وحصل بوتنان على مكاسبه خلال العام لأن شركته أم أم سي نورلسك نيكل هي أكبر منتج لمعدن النيكل النقي.

المرتبة الثانية

وحل في المرتبة الثانية الثري الروسي فاجيت اليكبروف بمكاسب بلغت 6.2 مليار دولار خلال العام.

ويترأس اليكبروف شركة لوك اويل التي تعد أكبر شركة مستقلة منتجة للبترول في روسيا. ويمتلك ثروة بقيمة 22.3 مليار دولار.

المرتبة الثالثة

وحل في المرتبة الثالثة ليونيد ميخلسون وجينادي تيمتشنكو اللذان يمتلكان شركات لانتاج الطاقة. ويمتلك تيمتشنكو أكبر شركة لانتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا.

عقوبات أمريكية

وصادق مجلس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الجاري بعد مناقشات مطولة على مسودة قانون لمعاقبة روسيا ردا على تدخلها في انتخابات عام 2016.

الأداء الأفضل

وسجل معدن النيكل أفضل أداء خلال العام بدعم من تراجع مخزوناته وفرض اندونيسيا حظر على تصديره للخارج.

وارتفعت أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن بنحو 50% خلال الأشهر الثلاث الماضية.

ومقابل هذا، صعدت أسعار الذهب بنسبة 15.5% فقط خلال ذات الفترة.

أندونيسيا

وبدأت أسعار النيكل في الارتفاع بعد إعلان اندونيسيا أنها ستوقف تصديره بداية من يناير 2020.

وجاء قرار اندونيسيا مدعوما برغبتها في بناء المزيد من مسابك النيكل داخل البلاد حتى تتمكن من بيع منتجات نيكل ذات قيمة مضافة بدلا من تصديره كخام.

صعود الأسعار

واستجابت الأسواق لهذا الحظر بصعود أسعار المعدن إلى أكثر من 18.000 دولار للطن.

ويتوقع محللون لدى بنك مورجان ساكس صعود أسعاره إلى مستوى 20.000 دولار للطن خلال الأشهر الثلاث القادمة، حسب فاينانشال تايمز.

إغلاق مناجم

السبب الثاني لصعود أسعاره إغلاق مناجم في البرازيل وغينيا الجديدة. ومن المقدر تسبب هذا في هبوط أمدادات النيكل في الأسواق العالمية بنحو 50.000 طن.

استخدامات النيكل

ويدخل النيكل في تصنيع البطاريات والدهانات والأدوات المنزلية والتليفونات المحمولة والأجهزة الطبية ووسائل المواصلات والمباني وتوليد الكهرباء والمجوهرات.