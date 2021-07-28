النيابة تُجري تحقيقات حول اندلاع حريق بجونة البترول فى ميناء الإسكندرية

لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح

شهد ميناء الإسكندرية في ساعات مبكرة من صباح اليوم اندلاع حريق ضخم بمنطقة جونة البترول ، وذلك في حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم “حسب شهود عيان”.

وقامت نيابة غرب الإسكندرية منذ قليل تحت إشراف المستشار محمد لاشين، البدء في إجراء تحقيقات عن أسباب اندلاع الحريق الذي وقع بخط تفريغ الأسفلت بميناء الإسكندرية.



وطلبت النيابة خلال تحقيقاتها التى تجريها فى الواقعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، فيما انتقل فريق من النيابة لسماع أقوال شهود العيان بالميناء.

وتلقى مدير أمن ميناء إسكندرية، إخطارا من الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق أثناء قيام إحدى السفن بتفريغ فى جونة البترول لمادة الأسفلت مما تسبب فى انفجار كبير وتصاعد ألسنة اللهب فى حوض البترول بجانب السفينة المتراكية على الرصيف 5/87 بالحوض.

على الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإطفاء وقاطرات الإطفاء التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

وتم إخلاء السفينة من الرصيف والسيطرة على الحريق والأدخنة المتصاعدة عقب الإطفاء وتبريد أنبوب التفريغ دون وقوع أية خسائر فى الممتلكات.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة المختصة التحقيق فى الواقعة.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قررت مؤخرا تشغيل منطقة جونة البترول (المخصصة لاستقبال السفن المحملة بالمنتجات البترولية) ليلا، بعد أن كان تشغيلها مقتصرا على العمل نهارا فقط.

من جانبه أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إلى أن القرار يأتى فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الهيئة للتسهيل على الشركات العاملة فى هذا النشاط، وكذلك سفن الصب السائل.

ولفت رئيس هيئة الميناء إلى أن القرار من شأنه أيضا تقليل زمن انتظار سفن البترول والصب السائل، وزيادة الإنتاجية للأرصفة، علاوة على سرعة دوران السفن على الأرصفة، والاستفادة القصوى من تشغيلها خلال 24 ساعة دون توقف أسوة بباقى أرصفة الميناء.

ووضعت وزارة النقل خطة مؤخرا لتطوير سفن البترول بميناء الإسكندرية، حيث اتفق وزيرى البترول والنقل على البدء فى تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية والتى تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية وكذلك السلع التموينية بما يسهم فى تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجيت الذراع التنفيذى لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع .

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض عدد من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الإسكندرية شملت الموقف الحالى للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوى «أحد أرصفة البترول بميناء الدخيلة»، والذى يتم تشغيله عبر قطاع البترول فى حين أنه يقع داخل ميناء الدخيلة.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلى الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء فى إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها والعمل على تذليل أى تحديات فى مختلف جوانب التعاون بين قطاعى البترول والنقل فى مجال تطوير الموانئ واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذا بحث باقى الموضوعات المشتركة.