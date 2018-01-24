النيابة تكشف حقيقة المستند اللغز في وفاة ريجيني

نجوى عبد العزيزأكدت النيابة العامة عدم صحة الخطاب المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة بصورة قاطعة، والذى كانت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية "برن" قد تلقته من شخص مجهول، والمدون به أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجينى قبل وفاته.وأصدر النائب العا

نجوى عبد العزيز

أكدت النيابة العامة عدم صحة الخطاب المنسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة بصورة قاطعة، والذى كانت السفارة الإيطالية بالعاصمة السويسرية “برن” قد تلقته من شخص مجهول، والمدون به أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على الطالب الإيطالي جوليو ريجينى قبل وفاته.

وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا صحفيا، يوضح فيه حقيقة خطاب منسوب صدوره إلى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية وموجة إلى رئيس جهاز المخابرات الحربية المصرية، بشأن قضية الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر عليه مقتولا عام 2016 في القاهرة، وهو الخطاب الذي أرسل إلى السفارة الإيطالية في العاصمة السويسرية “برن”، من قبل مجهول.

وأكد البيان أن هذا الخطاب المؤرخ في 30 يناير 2016، ذكر أنه تم القبض على “ريحيني”، من قبل السلطات الأمنية، قبل وفاته.أن نيابة روما طالبت بالتحقيق فيما تضمنه هذا الخطاب الذي تلقته.

وأوضح البيان أن النائب العام أمر بسرعة التحقيق فيما تضمنه الخطاب من حيث الشكل والمضمون، وثبت أنه مزور شكلا ومضمونا عن طريق الإصطناع.وقد أرسلت النياية العامة المصرية، إلى نظيرتها في روما نتيجة هذه التحقيقات.

ودعت النيابة كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، خاصة بعد أن قامت وسائل إعلام في إيطاليا وأجنبية بتناول ذلك الخطاب.

