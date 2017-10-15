النيابة تطعن على قرار إخلاء سبيل موظفي الضرائب والكهرباء

إيمان عوف:طعنت النيابة على قرار غرفة المشورة بمحكمة طنطا، اليوم، بإخلاء سبيل القيادات العمالية النقابية التسعة الذين ألقي القبض عليهم منتصف ديسمبر الماضي. وكانت محكمة طنطا قد أصدرت صباح اليوم قرارها الثاني، بإخلاء سبيل النقابيين التسعة قبل أن تعاود النيابة الاستئناف على القرار، ومن المقرر أن

إيمان عوف:



طعنت النيابة على قرار غرفة المشورة بمحكمة طنطا، اليوم، بإخلاء سبيل القيادات العمالية النقابية التسعة الذين ألقي القبض عليهم منتصف ديسمبر الماضي.

وكانت محكمة طنطا قد أصدرت صباح اليوم قرارها الثاني، بإخلاء سبيل النقابيين التسعة قبل أن تعاود النيابة الاستئناف على القرار، ومن المقرر أن يتم نظر الاستئناف غداً.



