النيابة تطعن أمام النقض على براءة مغتصب فتاة المنصورة

وكانت «النيابة العامة» استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت الحكم المستأنف

أعلنت النيابة العامة اليوم أنها تقدمت تقدمت إلى محكمة النقض بطلب الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهم بخطف ومواقعة المجني عليها أمل عبدالحميد كرهًا عنها، والصادر في نوفمبر من العام الماضي.

وكانت «النيابة العامة» استأنفت الحكم بعد صدوره ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت الحكم المستأنف، فطعنت لذلك النيابة العامة، على الحكم أمام محكمة النقض، وضَمَّنت بمذكرة الطعن أسبابَه تفصيلًا بعد دراستها حكمَ البراءة ورفض الاستئناف.

وكانت محكمة المنصورة لجنايات الطفل قضت في 2 ديسمبر الماضي، ببراءة المتهم فى دعوى الخطف والاغتصاب لطالبة الثانوية العامة بمركز أجا، والتي نتج عنها ولادة طفلة، ببراءة الطالب المتهم بالقضية.

واستأنفت النيابة على الحكم إلا محكمة الاستئناف رفضته وأيدت حكم البراءة.

يذكر أن تحليل DNA أثبت أن الطفلة جودي هي ابنة أمل والشاب محمد.خ.ع المتهم باغتصاب والدتها، وفقا لتطابق البصمة الوراثية.

كتبت: نجوى عبد العزيز