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النيابة تشرف على إجراءات شحن الآثار المستردة تمهيدًا لعودتها إلى مصر

باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة مصر لدى فرنسا
المال - خاص 7:19 م, السبت, 26 يونيو 21 7:19 م, السبت, 26 يونيو 21

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باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الآثار المستردة بمقر سفارة مصر لدى فرنسا تمهيدًا لعودتها إلى مصر.

 وذلك على مدار اليومين السابقين وحتى إتمامها اليوم، في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة.

كانت مصر قد حققت الأربعاء، نصرا عظيما، من خلال قيام المستشار حمادة الصاوي النائب العام ووفد رفيع المستوى برفقته باسترداد 114 قطعة أثرية مصرية تم نهبها من الداخل وتهريبها إلى فرنسا، والتي لا تقدر بثمن لما تحمله من قيمة فنية وتاريخية عالية.

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كتبت – نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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