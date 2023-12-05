النيابة تسلم التموين 662 طن سكر وزيت وأرز تم ضبطها في السوق السوداء

أعلنت النيابة العامة أنه تقرر تسليم 662 طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها منذ قليل، أنه في إطار ما تبذله اجهزة الدولة من جهود رامية إلي التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط 590 طن سكر و54 طن الزيت، و18 طن من الأرز.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تلك السلع تم حجبها عن المواطنين لبيعها في السوق بأزيد من سعرها الرسمي، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الوقائع وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة.

كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي هذا السياق، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير في تصريحات لـ”المال”، أن تلك الكميات سيتم بيعها للمواطنين بالأسعار الرسمية المعلنة سواء كانت على منظومة المقررات التموينية أو مبادرة تخفيض أسعار السلع.

وقال كمال إن سعر كيلو السكر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت 30 جنيهًا لزنة 800 ملي، وكيلو الأرز 20 جنيهًا وذلك على البطاقات التموينية.

وأضاف أنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيهًا، والزيت الخليط زنة 800 ملي بسعر 32 جنيهًا، وكيلو الأرز بسعر 23 جنيهًا، وذلك في معارض ومنافذ مبادرة تخفيض الأسعار.