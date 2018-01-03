النيابة تستمع لأقوال محتجز فقد عينه على يد ضابط بسجن مايو

إيمان عوف قالت دعاء مصطى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة الساحل استمعت اليوم لشهادة أحد المحتجزين في سجن مايو، في واقعة تصفية عين أحد المتهمين ويدعى منير يسري محتجز في قضية مشاجرة بسجن مايو، وحدث بينه وبين أحد الضباط خلاف حول قواعد الحجز، فقام الضابط بضربه بماسورة، ثم تر

إيمان عوف

قالت دعاء مصطى، المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة الساحل استمعت اليوم لشهادة أحد المحتجزين في سجن مايو، في واقعة تصفية عين أحد المتهمين ويدعى منير يسري محتجز في قضية مشاجرة بسجن مايو، وحدث بينه وبين أحد الضباط خلاف حول قواعد الحجز، فقام الضابط بضربه بماسورة، ثم تركه في الحجز لمدة عشرة أيام دون أن يتم الكشف عليه حتى فقد البصر بعينه اليمنى بنسبة 55% وفقا لتقرير الطب الشرعي.

ومن جانبها، قالت والدة منير في تصريحات للمال إنها فوجئت بمنعها من زيارة ابنها بسجن مايو بحلوان، إلا أنها علمت من أسرة أحد المحتجزين أنه مصاب بعينه وأنه ينزف، فأرسلت استغاثات لمأمور القسم والنائب العام، وبالفعل تم نقل ولدها بعد عشرة أيام من الواقعة، وكانت عينه قد فقدت القدرة على الإبصار بنسبة 55%، حيث تم نقله لقسم الساحل بروض الفرج، ثم إلى مستشفى الساحل التي لم يكن بها الإمكانيات الكافية لعلاجه، ثم نقل إلى مستشفى خاص ومنها لقصر العيني.

وأضافت والدة منير أنها تقدمت بالعديد من البلاغات والشكاوى لوزير الداخلية ورئيس هيئة السجون والنائب العام، منذ شهر نوفمبر الماضي، لم يستجب لها سوى النائب العام الذي فتح تحقيقا في نيابة شبرا ثم تم حفظه، وأعيد فتحه بعد قيام محامي منير يسري بتقديم تظلم أمام النائب العام، وبدأ التحقيق مرة أخرى اليوم باستماع النيابة لشهادة أحد المحتجزين الشهود على واقعة ضرب ابنها من قبل ضابط بسجن حلوان يدعى شريف صيرفي.