النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل موظفى الضرائب

مها أبوودن قررت نيابة العمرانية -منذ قليل- الاستئناف على قرار إخلاء سبيل اثنين من موظفى الضرائب، الصادر من محكمة العمرانية، اليوم الثلاثاء. يشار إلى أن محكمة العمرانية كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل كل من طارق الكاشف ومحمد يسرى بدر،…

مها أبوودن

قررت نيابة العمرانية -منذ قليل- الاستئناف على قرار إخلاء سبيل اثنين من موظفى الضرائب، الصادر من محكمة العمرانية، اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن محكمة العمرانية كانت قد أصدرت قرارها بإخلاء سبيل كل من طارق الكاشف ومحمد يسرى بدر، المقبوض عليهما الأسبوع الماضى، على خلفية دعوات لوقفة احتجاجية للاحتجاج على الحافز وتدنى أحوال الموظفين المعيشية.

وتحددت جلسة الغد، 27 سبتمبر الجارى، لنظر استئناف النيابة.

كانت الجهات الأمنية رفضت تنظيم وقفة احتجاجية يوم 19 سبتمبر الجارى، ما دعى إلى إلغائها، إلا أنه تم القبض على اثنين من موظفى الضرائب فى فجر نفس اليوم من منزلهما.