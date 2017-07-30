النيابة تستأنف على إخلاء 8 عمال من أسمنت أسوان

إيمان عوفقال عمال شركة مديكوم- أسمنت أسوان- إن النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيل 8 منهم، بعدما قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم على ذمة القضية 4665/2017، وهم أحمد بدوي، ورجب بدوي أشقاء، وأحمد محمد عبدالعزيز، وسراج محمد صديق، ومحمد على، وأمين عبدالحميد، وهاني فرغلي، وسيد ناجي عمران.ووجهت لهم اته

إيمان عوف

قال عمال شركة مديكوم- أسمنت أسوان- إن النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيل 8 منهم، بعدما قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيلهم على ذمة القضية 4665/2017، وهم أحمد بدوي، ورجب بدوي أشقاء، وأحمد محمد عبدالعزيز، وسراج محمد صديق، ومحمد على، وأمين عبدالحميد، وهاني فرغلي، وسيد ناجي عمران.

ووجهت لهم اتهامات بتعطيل وسيلة من وسائل الإنتاج عمدا بالاشتراك مع آخرين، واستخدام وسائل العنف والتهديد مع موظفين عموميين لمنعهم عن أداء عملهم، مما ترتب على ذلك من تعطيل سير العمل، والاشتراك مع آخرين في ذلك، وتحريض مستخدمين عموميين على ترك العمل والامتناع عن تأدية واجب من وظيفتهم وترتب على ذلك الإضرار بالمصلحة العامة.

كما اتفقوا مع آخرين بصفتهم مستخدمين عموميين على ترك العمل والامتناع عن واجب من واجبات وظيفتهم؛ لغرض زيادة الأجور، بقصد تعطيل سير العمل، والإخلال بالانتظام، وترتب على ذلك ضرر بالمصلحة العامة.

يذكر أن عمال مصنع الأسمنت بأسوان، أضربوا عن العمل منذ مساء الأحد الماضي، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية عقب وفاة ثلاثة من العمال، إثر سقوط مادة خام حارقة عليهم بفرن المصنع.