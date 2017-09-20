النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 24 من شباب النوبة

إيمان عوفاستأنفت نيابة أسوان، على قرار إخلاء سبيل 24 من شباب النوبة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «معتقلي الدفوف».محكمة أسوان في غرفة مشورة تقبل استئناف النيابة وتلغي قرار إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، وتقرر استمرار حبسهم ١٥ يوما، وذلك في اتهامهم بالتظاهر وحيازة منشورات، وإثارة الشغ

إيمان عوف

استأنفت نيابة أسوان، على قرار إخلاء سبيل 24 من شباب النوبة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «معتقلي الدفوف».

محكمة أسوان في غرفة مشورة تقبل استئناف النيابة وتلغي قرار إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، وتقرر استمرار حبسهم ١٥ يوما، وذلك في اتهامهم بالتظاهر وحيازة منشورات، وإثارة الشغب.

كانت محكمة أسوان قررت في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء إخلاء سبيل 24 من شباب النوبة بكفالة ألف جنيه لكل منهم.

واعتقلت قوات الأمن مساء 3 سبتمبر الحالي، 24 من شباب النوبة، أثناء مسيرتهم السلمية بالدفوف في شوارع أسوان، وتم اتهامهم بالتحريض على التظاهر، والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والتمويل والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم.