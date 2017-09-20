النيابة تستأنف على إخلاء سبيل رئيس المستقلة للضرائب

إيمان عوفاستأنفت نيابة المحلة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وذلك في الاتهامات الموجه إليه بالدعوة للتظاهر والتحريض عليه.كما قررت في المحضر 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات استمرار حبس 15 يوما لكل من: محمد الهنداوي سعيد كهربا المحلة. ع

إيمان عوف

استأنفت نيابة المحلة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، وذلك في الاتهامات الموجه إليه بالدعوة للتظاهر والتحريض عليه.

كما قررت في المحضر 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات استمرار حبس 15 يوما لكل من:

محمد الهنداوي سعيد كهربا المحلة.

عبده الغنيم الدوس كهربا المحلة.

أيمن فتحي الصباغ شبين عقارية.

سعيد علي جامع كفر الزيات عقارية.

عاطف فتحي، الوادي الجديد عقارية.

محمد عبدالحميد المنيا عقارية.

طارق مصطفى عبدالفتاح كفر شكر عقارية.

يذكر أن الاتهامات كانت الدعوة إلى التظاهر، والتحريض عليه يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر.