النيابة ترفض إخلاء سبيل أحمد دومة ومحاميه غير قانوني

إيمان عوفقال محمد على المحامي إن النيابة رفضت إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بحجة أنه يقضي عقوبة 18 شهرا الفترة المتبقية من حكم حبسه في قضية التظاهر.وأضاف أنه عندما صدر الحكم في قضية مجلس الوزراء كان دومة يقضي فترة عقوبة حبس في قضية التظاهر، وأنه قضى فترة في الحبس تزيد عن عامين وثمانية أشه

إيمان عوف

قال محمد على المحامي إن النيابة رفضت إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة، بحجة أنه يقضي عقوبة 18 شهرا الفترة المتبقية من حكم حبسه في قضية التظاهر.

وأضاف أنه عندما صدر الحكم في قضية مجلس الوزراء كان دومة يقضي فترة عقوبة حبس في قضية التظاهر، وأنه قضى فترة في الحبس تزيد عن عامين وثمانية أشهر دون أي سند أو حجة قانونية، مؤكدا أن قرار النيابة بعدم إخلاء سبيل دومة مخالف لصحيح القانون الذي نص على أنه يخصم فترة الحبس الاحتياطي من أي عقوبة يقضيها المتهم، خاصة إذا قضت المحكمة ببراءته.

وذلك وفقا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها.