النيابة تحتجز 3 صحفيين على خلفية رفض تسليم تيران وصنافير

المال – خاص قررت نيابة قصر النيل احتجاز 3 صحفيين و5 مواطنين آخرين إلى الغد لحين ورود تحقيقات الشرطة بشأنهم.وقضى الصحفيون الثلاثة وهم محمود نجم من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وعبدالرحمن مقلد من اليوم السابع، ومحمد رياض من جريدة الوطن، ليلتهم أمس في حجز قسم الجمالية، بعد أن ألقت ال

المال – خاص

قررت نيابة قصر النيل احتجاز 3 صحفيين و5 مواطنين آخرين إلى الغد لحين ورود تحقيقات الشرطة بشأنهم.

وقضى الصحفيون الثلاثة وهم محمود نجم من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، وعبدالرحمن مقلد من اليوم السابع، ومحمد رياض من جريدة الوطن، ليلتهم أمس في حجز قسم الجمالية، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم من أمام مقر نقابة الصحفيين التي تضم اعتصاما يجمع المعترضين على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وإلى جانب الصحفيين، تضم القضية كل من محمد سمير وباسم طارق ومحمد مصطفى ومحمد أحمد محمد وهانى محمد عبد الحميد.

ووجه معتز زكريا وطاهر سبالة وكلاء النائب العام للمقبوض عليهم تهم إهانة رئيس الجمهورية وقطع الطريق وتعطيل المواصلات والتظاهر بدون ترخيص والصياح بعبارات تهدد الأمن القومى.