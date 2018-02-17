النيابة تتسلم التقرير الطبي لعبدالمنعم أبو الفتوح

نجوى عبدالعزيز تسلمت جهات التحقيق، التقرير الطبي الصادر من مستشفى السجن بشأن الحالة الصحية للمتهم عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية. تبين أن الحالة الصحية لأبو الفتوح جيدة، ولا يوجد مانع من إعادته للنيابة للتحقيق معه، واستكمال توجيه الاتهامات له ومواجهته بالبلاغات المقدمة ضده. كان المستشا

نجوى عبدالعزيز



تسلمت جهات التحقيق، التقرير الطبي الصادر من مستشفى السجن بشأن الحالة الصحية للمتهم عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.

تبين أن الحالة الصحية لأبو الفتوح جيدة، ولا يوجد مانع من إعادته للنيابة للتحقيق معه، واستكمال توجيه الاتهامات له ومواجهته بالبلاغات المقدمة ضده.

كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام كانت قد وافقت على طلبه بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليه لشعوره بوعكة صحية، بناءً على طلبه أثناء التحقيق معه فور القبض عليه أواخر الأسبوع الماضي.

كانت النيابة في تحقيقاتها قد وجهت له اتهامات عديدة بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة.