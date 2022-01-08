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النيابة تباشر التحقيقات في مصرع وإصابة 43 شخصًا في حادث تصادم بمدينة الطور

حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور
المال - خاص 4:13 م, السبت, 8 يناير 22 4:13 م, السبت, 8 يناير 22

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تجرى النيابة العامة تحقيقاتها فى حادث وفاة 16 شخصا وإصابة 17 آخرين فى حادث تصادم بمدينة الطور، حيث أُخطرت النيابة العامة صباح اليوم السبت الموافق الثامن من شهر يناير الجاري بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس بالطريق الساحلي بمدينة الطور.

وقد نتج عن الحادث وفاة أربعة عشر من مستقلي الميكروباص واثنين من مستقلي الأتوبيس وإصابة سبعة عشر آخرين، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لموقع الحادث لمعاينته وللمستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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